Vali Baruş “ Türkiye’deki diğer kayak merkezleri henüz sezonu açmamışken biz 15 Ocak'ta doğal karla kayak merkezini kış turizmine açtık. O günden beri yoğun bir kullanım var. 20 günde yaklaşık 90 bin ziyaretçimizi ağırladık. Geçen yılki 265 bin ziyaretçi sayımızı bu yıl geçeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda kar kalınlığı 78 cm civarlarında, oteller bölgesi dahil her tarafta kızak, snowboard ve kayak sporu yapılabiliyor. Mekanik tesislerimiz gayet yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yıl mekanik tesislerimize t-bar ve yürüme bandı da ekledik. Yeni kayak öğrenen çocuklarımız, gençlerimiz 165 metre uzunluğundaki yürüme bandını yoğun olarak kullanıyor, çok güzel bir alan kayak öğrenmek için. Buradan Ispartalı vatandaşlarımızı kayak öğrenmeye davet ediyorum özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla zaten kayak kurslarımız devam ediyor. Isparta olarak kayak sporunda başarılı olmak istiyoruz. Bu tesisleri bütün Ispartalıların kullanmasını istiyoruz. Yazın da vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü yaklaşık 560 bin dönümde gül, lavanta ve zambak ekimi gerçekleştirdik. Burası yazın da çok güzel oluyor, vatandaşlarımız; piknik yapma, çadırlı kamp ve karavanla konaklama gibi seçeneklere fırsat bulacaklar” dedi.