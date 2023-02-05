Davraz Kayak Merkezi En Yoğun Günlerini Yaşıyor
Ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Turizm Merkezi sömestr tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Tatil boyunca yerli ve yabancı binlerce konuk ağırlayan Davraz Kayak Merkezi’nde ziyaretçiler 26 Km’yi bulan pistlerde doyasıya kayakla ve kızakla kayarak gönüllerince eğleniyorlar. Yerli ve yabancı kayak severler Davraz’ın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek herkesi Davraz’da bu güzelliği yaşamaya davet ettiler.
Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi 15 Ocak itibariyle doğal kar yağışıyla tüm pistlerini açtı. Merkezde şu anda tesisler bölgesinden başlayarak tüm pistlerde ortalama 78 cm kar kalınlığına sahip. Son yılların en az yağışsız kış mevsimini geçiren ülkemizde Davraz aldığı kar yağışıyla şanslı sayılabilecek kayak merkezlerinden. Durum böyle olunca da sömestr tatiliyle birlikte merkez Türkiye’nin bir çok ilinden ziyaretçiyle dolup taştı.
Merkezde her bütçeye göre konaklama imkanı bulunmakta. 4 yıldızlı ve 280 yataklı otel, 120 yataklı otel ve 55 yataklı bir oberj otel bulunmakta. Merkezde ayrıca günübirlik ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern tesisler hizmet verirken 2500 araçlık otoparka sahip.
Merkezde ziyaretçi güvenliği ve sağlığından da ödün verilmiyor. Kayak merkezi içerisinde Jandarma Arama Kurtarma Timleri ve 112 Acil Sağlık personeli de olası acil durumlar için görev başında.
Davraz Turizm Merkezi’nde, saatte 1.000 kişiyi taşıyabilen 1211 metre uzunluğunda, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 metre uzunluğunda 3 adet telesiyeje ek olarak 2 adet de t-bar ve yürüme bandı bulunmakta. Merkezde önümüzdeki sezon için ise kapalı sistem telesiyej çalışmaları yapılıyor.
Davraz Kayak Merkezi’nde bir dizi incelemede bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’ne sömestr tatili boyunca hafta sonları günlük 2 bine yakın araç girişi olduğunu belirterek günlük yaklaşık 8 bin ziyaretçinin Davraz’a geldiğini söyledi.
Davraz 20 günde 90 Bin Ziyaretçi Ağırladı
Vali Baruş “ Türkiye’deki diğer kayak merkezleri henüz sezonu açmamışken biz 15 Ocak'ta doğal karla kayak merkezini kış turizmine açtık. O günden beri yoğun bir kullanım var. 20 günde yaklaşık 90 bin ziyaretçimizi ağırladık. Geçen yılki 265 bin ziyaretçi sayımızı bu yıl geçeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda kar kalınlığı 78 cm civarlarında, oteller bölgesi dahil her tarafta kızak, snowboard ve kayak sporu yapılabiliyor. Mekanik tesislerimiz gayet yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yıl mekanik tesislerimize t-bar ve yürüme bandı da ekledik. Yeni kayak öğrenen çocuklarımız, gençlerimiz 165 metre uzunluğundaki yürüme bandını yoğun olarak kullanıyor, çok güzel bir alan kayak öğrenmek için. Buradan Ispartalı vatandaşlarımızı kayak öğrenmeye davet ediyorum özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla zaten kayak kurslarımız devam ediyor. Isparta olarak kayak sporunda başarılı olmak istiyoruz. Bu tesisleri bütün Ispartalıların kullanmasını istiyoruz. Yazın da vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çünkü yaklaşık 560 bin dönümde gül, lavanta ve zambak ekimi gerçekleştirdik. Burası yazın da çok güzel oluyor, vatandaşlarımız; piknik yapma, çadırlı kamp ve karavanla konaklama gibi seçeneklere fırsat bulacaklar” dedi.