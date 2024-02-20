"Emekli Maaşındaki Bomba Detay: Milyonlarca Emekli Açıklamalarla Şoke Oldu"

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Ünlü gazeteci Ekrem Açıkel, emekli maaşlarındaki son düzenlemelerle ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koyarak milyonlarca emeklinin dikkatini çekti. Son zam oranlarının yüzde 49,25 olarak belirlendiği ancak bu artışın 6 bin 700 TL ve altındaki kök aylıklardaki miktarı değiştirmediği açıklandı.

Makalede belirtildiği üzere, açlık sınırı olan 15.000 TL'nin altında maaş alan binlerce emekli, bu artıştan etkilenmedi ve 10 bin TL maaşlarını almaya devam etti. Bu durum, birçok emeklinin taleplerinin karşılanmamasına ve maaş artışlarının yetersiz olduğuna dair bir tepkiye neden oldu.

Emeklilerin beklentileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle birlikte daha da arttı. Gazeteci Ekrem Açıkel, hükümetin emeklilik planını eleştirirken, asgari emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki uçurumu vurguladı. Ocak 2003'te asgari emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki farkın yüzde 47 olduğunu belirterek, günümüzde ise asgari emekli maaşının 10 bin TL olmasını eleştirdi.

Açıkel, emeklilerin talepleri arasında seyyanen zamın yanı sıra intibak yasasının da olduğunu ifade ederek, gerekli emekli maaşı miktarını 24.993 TL olarak belirtti. Bu durum, emekliler arasında maaşların iyileştirilmesi için artan bir talebi yansıtmaktadır.

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