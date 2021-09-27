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Küme evler 15 Ekim’de doğalgaza kavuşuyor

Küme evler 15 Ekim’de doğalgaza kavuşuyor
ISPARTA 0
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Küme evler 15 Ekim’de doğalgaza kavuşuyor
 
İmar dışında bulunan ancak yapı kayıt belgesi olan Çünür Mahallesindeki Küme Evler bölgesinde doğalgaz sevinci yaşanıyor. İmar dışı olduğu için konunun çözümünü Ankara’ya taşıyan ardından belediye meclisinde doğalgaz hizmeti verilmesi yönünde karar alınmasını sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, doğalgaz taleplerinin alınmaya başlandığını, bir hafta içerisinde Torosgaz tarafından altyapı yatırımlarına başlanacağını ve 15 Ekim itibariyle yerleşim yerine doğalgaz verileceği müjdesini verdi.
 
Isparta’da imar dışında bulunan, ancak yapı kayıt belgesi verilen Çünür Mahallesi ITSO Ekonomi Kampusu arkasında bulunan küme evler bölgesine Torosgaz tarafından imar dışında bulunduğu gerekçesiyle doğalgaz hizmeti verilemiyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle önce Ankara’da ardından Belediye Meclisinde alınan kararla çözüme kavuşturulan bu alanlara doğalgaz hizmeti sunulmaya başlanıyor.
Torosgaz tarafından abonelik için müracaatlar alınmaya başlanırken, bir hafta sonrasında da küme evler bölgesinde altyapı çalışmalarına başlanacak ve 15 Ekim itibariyle de büyük bir sorun çözüme kavuşmuş olacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle sonuca kavuşturulan ve doğalgaza kavuşacak olan küme evlerdeki onlarca aile büyük bir mutluluk yaşıyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Küme evler bölgesinde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen’e Torosgaz Genel Müdürü Oktay Küp, Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de eşlik etti.
Doğalgaz sorununun çözümü için mahalle sakinleriyle daha önce istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, doğalgaz getirilmesi noktasında bugüne kadar gelinen süreç ve alınan kararları anlattı. Başkan Başdeğirmen, “Doğalgaz çalışmalarına başlanıyor. Buradaki vatandaşlarımızın sorununu kış gelmeden çözmüş olacağız. Bölgedeki vatandaşlarımızın çok öncesinden buyana problemleri vardı, bunları çözüme kavuşturmuş oluyoruz” dedi.  
Küme evlere ayrıca tespit ettikleri bir alana önümüzdeki bahar aylarında bir çocuk oyun parkı koyacaklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, ayrıca bölgenin kanalizasyon sorununun olduğunu ve bunun da çözüme kavuşturacağını belirtti. Başdeğirmen, “Doğalgaz döşendikten sonra buraya oyun parkımızı da koyacağız. Mahallemizdeki çocuklarımızın eğlenmesini de sağlamış olacağız. Yolların iyileştirmesini ve asfaltını da yapacağız. Sizlerin rahat ulaşımı için bölgenin altyapılarını da düzelteceğiz” ifadelerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının vatandaşların mutluluğunu artırmak ve daha rahat bir şekilde yaşamalarını sağlayabilmek olduğuna dikkat çekti. Başdeğirmen, halkın genel menfaatleri doğrultusunda küme evlerdeki çalışmaların gerçekleştirildiğini aktardı. Vatandaşlara ‘hemen aboneliklerinizi olun, kış gelmeden 15 gün içerisinde doğalgaz aboneliklerinizi yapacağız. Sorunlarınızı çözüyoruz, verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz” görüşlerinde bulundu.
Torosgaz Genel Müdürü Oktay Küp de, iş planını hazırladıklarını ve çalışmaya başlamalarıyla birlikte bölgeye 15 gün içerisinde doğalgaz verebileceklerini dile getirdi.
Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de, Başkan Başdeğirmen’in girişimleriyle doğalgaz sorununun çözüme kavuşturulduğunu anlatarak, “Sizler devreye girmeseydiniz, doğalgaza kavuşmamız da mümkün gözükmüyordu. Bu işi sizlerin sayesinde çözdük, Allah razı olsun, vatandaşımızı mağdur etmediniz, bizi mutlu ettiniz. Halkımız mutlu, belediyeden mutlu” ifadesinde bulundu.
Vatandaşlar da bulundukları alanın çok eski bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çekerken, “Burada oturan bizler ileri yaşa geldik. Halkımızın soba ve kömür ile uğraşması zor geliyor. Bizi bu zorluktan kurtardığınız için teşekkür ederiz. Bizler size güveniyoruz. Her zaman derdimizi anlatabiliyoruz, mağduriyetlerimizi dile getirebiliyoruz. Sizin 3,4’üncü gelişiniz daha önce kimse gelmedi. ‘eksiğiniz nedir’ diyen olmadı. Sizler buraya hemen el attınız ve tüm eksikliklerimizi gideriyorsunuz, çok memnunuz. Bugüne kadar geçmiş dönemde hiç hizmet görmedik, hatta ‘size kim gidin de oraya ev yapın’ denildiği günleri de yaşadık. Bugüne kadar biz bir şey görememiştik, bari torunlarımız görsün, güzel bir şekilde yaşasın” diyerek doğalgaza kavuşacak olmanın mutluluğunu dile getirdiler.
 
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