Çünür’de hareketli dakikalar! TOKİ şantiyesinde işçilerden eylem

Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiyesinde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Ücretlerini alamadıklarını iddia eden 3 işçi, seslerini duyurmak için yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı.

Şantiyede yaşanan olay sonrası çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri vinç üzerindeki işçilerle görüşme gerçekleştirdi.

Alacaklarının ödenmediğini öne süren işçilerle yapılan ikna görüşmeleri sonucunda eylem sona erdi. 3 işçi, ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde vinçten indirildi.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, TOKİ şantiyesindeki eylemle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



