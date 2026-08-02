Isparta’da dijital dönüşüm hamlesi: 1000 bilgisayar ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

Isparta’da dijital dönüşüm hamlesi: 1000 bilgisayar ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 22:14
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Isparta’da dijital dönüşüm hamlesi: 1000 bilgisayar ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

Isparta’da kamu ve özel sektör iş birliğiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Akfen Hastane Hizmetleri tarafından sağlanan 1000 bilgisayar kasası ve 1000 monitör; kamu kurumları, eğitim alanları ve sosyal yaşam noktalarında kullanılmak üzere Isparta’ya kazandırıldı.

Isparta’da teknolojik imkanlara erişimi artırmak ve dijital altyapıyı güçlendirmek amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi.

Akfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. ile Isparta İl Özel İdaresi arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, kullanılabilir durumdaki teknolojik ekipmanların yeniden değerlendirilerek toplumsal faydaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

1000 bilgisayar ve 1000 monitör teslim edilecek

Protokol kapsamında çalışır durumdaki 1000 adet HP bilgisayar kasası ve 1000 adet HP monitör, Isparta İl Özel İdaresi’ne kazandırılacak.

Bilgisayarların hangi noktalarda kullanılacağı, ihtiyaç durumuna göre İl Özel İdaresi tarafından belirlenecek.

Projeyle birlikte özellikle dijital imkanlara erişimde dezavantaj yaşayan bölgelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

<h2>Köylerden kamu kurumlarına geniş kullanım alanı</h2>

Hayata geçirilen sosyal katkı modeliyle bilgisayarların;

  • kamu kurumları,
  • yerel yönetimler,
  • okullar,
  • öğrenci yurtları,
  • huzurevleri,
  • çocuk yuvaları,
  • sağlık tesisleri,
  • ibadethaneler,
  • kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar

gibi birçok alanda değerlendirilmesi planlanıyor.

Böylece hem mevcut teknolojik kaynaklar yeniden ekonomiye kazandırılacak hem de vatandaşların dijital imkanlara ulaşması kolaylaştırılacak.

<h2>Protokol törenine geniş katılım</h2>

Isparta’da gerçekleştirilen törene; Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. Genel Müdürü Uğur Kılınç, Isparta Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Abdullah Karakoç, mahalle ve köy muhtarları ile protokol üyeleri katıldı.

Programda kamu ve özel sektör iş birliğiyle ortaya çıkan sosyal fayda çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

<h2>“Hedefimiz kaynaklarımızı toplumsal faydaya dönüştürmek”</h2>

Akfen Hastane Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. Genel Müdürü Uğur Kılınç, projenin yalnızca teknolojik destek değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir sosyal fayda modeli olduğunu belirtti.

Kılınç açıklamasında, sahip oldukları kaynakları ekonomik değer oluşturmanın yanında topluma katkı sağlamak için de değerlendirdiklerini ifade ederek, kullanılabilir teknolojik ekipmanların ihtiyaç duyulan alanlara kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Özellikle dezavantajlı bölgelerde dijital altyapının güçlenmesine katkı sunacak projenin, daha fazla vatandaşın hayatına dokunması hedefleniyor.


 

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