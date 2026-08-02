Isparta’da zehir tacirlerine darbe! 10 bin kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan Gönen’de uyuşturucu operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, 7 Temmuz 2026 tarihinde Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 10 bin kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu madde ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mücadele kararlılıkla devam ediyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlerin artan azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.







