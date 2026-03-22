Cumhuriyet Caddesi’nin Kaderi Vatandaşa Emanet: Sandık Geliyor, Ama Akıllarda Soru İşaretleri Var!

Caddenin mevcut haliyle (orta refüjlü) kullanımına devam edilmesi. Orta refüjün kaldırılarak, yolun genişletilmesi ve trafik akışını rahatlatacak yeni bir düzenleme yapılması.

Başkan Başdeğirmen: "Geleceği Birlikte Şekillendirelim"

VATANDAŞIN PENCERESİNDEN: "Katılımcılık Güzel Ama..."

Isparta Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekliyor. Daha önce İl Trafik Komisyonu kararıyla Kesikbaş'tan Hacılar Çeşmesi'ne kadar uzanan güzergahta, Cumhuriyet Caddesi de dahil olmak üzere tek yön uygulamasına geçilmişti. Ancak mevcut orta refüjün, tek yön akışında hem sürücüler hem de yayalar için zaman zaman karmaşaya yol açtığı gözlemlendi. Bu durumu değerlendiren belediye yönetimi, caddenin geleceğine dair kararı doğrudan referandum niteliğinde bir anketle vatandaşa bırakma kararı aldı.25 Mart Çarşamba günü başlayacak olan anket çalışması kapsamında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde farklı noktalarda anket çadırları kurulacak. Vatandaşlara görüşlerini doğrudan iletme imkanı sunulacak ankette katılımcılara iki temel seçenek sunulacak:Anket formlarında, her iki seçeneğin de uygulanmış halini gösteren görseller yer alacak. Böylece vatandaşlar, caddenin bittiğinde nasıl görüneceğini bilerek oy kullanabilecekler. Elde edilecek veriler titizlikle değerlendirilerek, cadde için en verimli düzenleme hayata geçirilecek. Özellikle orta refüjün kaldırılması seçeneğiyle, daha geniş ve işsel bir kullanım alanı oluşturulması da güçlü alternatifler arasında yer alıyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılacak düzenlemelerde halkın görüşlerinin belirleyici olacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Cumhuriyet Caddesi’nin geleceğini birlikte kararlaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu önemli noktada en doğru kararı yine hemşehrilerimiz verecek. Hemşehrilerimizi anket çalışmamıza katılmaya davet ediyorum. Şehrimizin önemli simgelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nin geleceğini birlikte şekillendirelim.”Belediyenin bu adımı, "katılımcı belediyecilik" örneği olarak takdir toplasa da, vatandaş cephesinde bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Haber merkezimize ulaşan bilgilere ve sosyal medyadaki yansımalara göre halkın aklındaki temel eleştiri ve sorular şunlar:Sonuç olarak, Isparta Belediyesi'nin kararı halka bırakması takdire şayan bir adım. Ancak bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, anket sonuçlarının tarafsızca değerlendirilmesi ve vatandaşın haklı endişelerinin giderilmesi, Cumhuriyet Caddesi'nin geleceği için hayati önem taşıyor. Vatandaş, sandığa giderken sadece bir seçenek değil, uzun vadeli bir çözüm arıyor.