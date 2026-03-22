Cumhuriyet Caddesi'nin Kaderi Vatandaşa Emanet!

Cumhuriyet Caddesi’nin Kaderi Vatandaşa Emanet: Sandık Geliyor, Ama Akıllarda Soru İşaretleri Var!

Isparta Belediyesi, şehir trafiğinin kilit noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde yapılacak düzenleme için "son söz halkın" diyerek anket süreci başlatıyor. 25 Mart Çarşamba günü caddede kurulacak çadırlarda vatandaşlar, caddenin mevcut halinin korunması ya da orta refüjün kaldırılarak trafiğin rahatlatılması seçenekleri arasında tercih yapacak.
Isparta Belediyesi, kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekliyor. Daha önce İl Trafik Komisyonu kararıyla Kesikbaş'tan Hacılar Çeşmesi'ne kadar uzanan güzergahta, Cumhuriyet Caddesi de dahil olmak üzere tek yön uygulamasına geçilmişti. Ancak mevcut orta refüjün, tek yön akışında hem sürücüler hem de yayalar için zaman zaman karmaşaya yol açtığı gözlemlendi. Bu durumu değerlendiren belediye yönetimi, caddenin geleceğine dair kararı doğrudan referandum niteliğinde bir anketle vatandaşa bırakma kararı aldı.

İki Seçenekli Anket: Görsellerle Karar Verilecek

25 Mart Çarşamba günü başlayacak olan anket çalışması kapsamında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde farklı noktalarda anket çadırları kurulacak. Vatandaşlara görüşlerini doğrudan iletme imkanı sunulacak ankette katılımcılara iki temel seçenek sunulacak:
  1. Caddenin mevcut haliyle (orta refüjlü) kullanımına devam edilmesi.
  2. Orta refüjün kaldırılarak, yolun genişletilmesi ve trafik akışını rahatlatacak yeni bir düzenleme yapılması.
Anket formlarında, her iki seçeneğin de uygulanmış halini gösteren görseller yer alacak. Böylece vatandaşlar, caddenin bittiğinde nasıl görüneceğini bilerek oy kullanabilecekler. Elde edilecek veriler titizlikle değerlendirilerek, cadde için en verimli düzenleme hayata geçirilecek. Özellikle orta refüjün kaldırılması seçeneğiyle, daha geniş ve işsel bir kullanım alanı oluşturulması da güçlü alternatifler arasında yer alıyor.

Başkan Başdeğirmen: "Geleceği Birlikte Şekillendirelim"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılacak düzenlemelerde halkın görüşlerinin belirleyici olacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Cumhuriyet Caddesi’nin geleceğini birlikte kararlaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu önemli noktada en doğru kararı yine hemşehrilerimiz verecek. Hemşehrilerimizi anket çalışmamıza katılmaya davet ediyorum. Şehrimizin önemli simgelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’nin geleceğini birlikte şekillendirelim.”

VATANDAŞIN PENCERESİNDEN: "Katılımcılık Güzel Ama..."

Belediyenin bu adımı, "katılımcı belediyecilik" örneği olarak takdir toplasa da, vatandaş cephesinde bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Haber merkezimize ulaşan bilgilere ve sosyal medyadaki yansımalara göre halkın aklındaki temel eleştiri ve sorular şunlar:
  • Önceki Kararların Hesabı: Daha önce İl Trafik Komisyonu kararıyla burası tek yön yapılmıştı. O dönem yapılan düzenlemenin neden bu kadar kısa sürede revize edilme ihtiyacı duyduğu sorgulanıyor. "Deneme-yanılma" yöntemiyle mi şehir yönetiliyor?
  • Anketin Kapsayıcılığı: Anketin sadece cadde üzerindeki çadırlarda yapılması ne kadar kapsayıcı? Şehrin diğer bölgelerinden gelen ve bu caddeyi aktif kullanan araç sahipleri ve yayalar sürece nasıl dahil edilecek?
  • Görsellerin Gerçekçiliği: Ankette sunulacak görsellerin ne kadar gerçekçi olduğu bir diğer tartışma konusu. "Orta refüj kalkınca yol çok genişleyecek" algısı yaratılıp, pratikte beklenen rahatlama sağlanamazsa ne olacak?
  • Yaya Güvenliği ve Yeşil Alan: Orta refüjün kaldırılması, araç trafiğini hızlandırabilir mi? Yayalar için karşıdan karşıya geçiş zorlaşır mı? Ayrıca refüjdeki mevcut ağaçlar ve yeşil dokunun akıbeti ne olacak? Trafiği rahatlatmak uğruna şehrin az sayıdaki yeşil alanından feragat mi edilecek?
Sonuç olarak, Isparta Belediyesi'nin kararı halka bırakması takdire şayan bir adım. Ancak bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, anket sonuçlarının tarafsızca değerlendirilmesi ve vatandaşın haklı endişelerinin giderilmesi, Cumhuriyet Caddesi'nin geleceği için hayati önem taşıyor. Vatandaş, sandığa giderken sadece bir seçenek değil, uzun vadeli bir çözüm arıyor.
 
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

