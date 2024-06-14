KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ziyaretinde Süleyman Demirel'in Anıt Mezarını ve Müzesini Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta’daki ziyaretleri kapsamında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İslamköy Çalcatepe’de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Anıt mezarda Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen Cumhurbaşkanı Tatar, dua ederek merhum Demirel’i andı.

Ziyaret sırasında Isparta Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamit Gülbiçer, Cumhurbaşkanı Tatar’a Kıbrıs gazileri adına bir plaket takdim etti. Tatar, gazilere teşekkür ederek, Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki kahramanlıklarından dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İslamköy’deki ziyaretlerinin ardından Isparta Valisi Aydın Baruş ile birlikte Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni gezdi. Müze hakkında bilgi alan Tatar, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 55 yıllık siyasi hayatından kesitlerin ve önemli objelerin sergilendiği bölümleri inceledi.

Bu ziyaretler, Tatar’ın Süleyman Demirel’e olan saygısını ve Türkiye ile KKTC arasındaki derin tarihi bağları bir kez daha vurguladı.































































