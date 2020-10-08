Son dakika haberi: 8 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1389 OLDU

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1.615 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1.403 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1615 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 58 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 753'e, toplam vaka sayısı ise 330 bin 753'e yükseldi.Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1389 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 290 bin 352'ye yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 287 bin 47, ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin. " sözleriyle uyarıda bulundu.