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Yüz yüze eğitim ile ilgili tüm detaylar bu haberde!

Yüz yüze eğitim ile ilgili tüm detaylar bu haberde!
ISPARTA
G.Tarihi: 08.10.2020 21:15
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Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kararı!
Son Dakika Haberi; Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. 81 ile MEB tarafından gönderilen yazıda hangi sınıflarda hangi derslerin yüz yüze olacağı, ders saatleri ve çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin ne yapması gerektiğine dair merak edilen bütün detaylar paylaşıldı.

MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

LİSE HAZIRLIK SINIFLARI VE 12'İNCİ SINIFLAR
Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

İLKOKULLARDA VE ORTAOKUL 8'İNCİ SINIFLARDA CUMARTESİ EĞİTİM KARARI
Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

KÖY VE BENZERİ SEYREK NÜFUSLU YERLEŞİM YERLERİ
Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI YAPAN İLKOKULLAR
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK DERSLER
İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

İMAM HATIP ORTAOKULU 8'İNCİ SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK DERSLER
İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

LİSE HAZIRLIK SINIFLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK DERSLER
Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN VELİLER NE YAPACAK?
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.
 
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