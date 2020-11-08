GÖZDE BALIK TEZGAHLARI TAZE BALIKLARLA DOLDU

Karada balık Gözde Balık'tan alınır...!

Denizden yeni çıkan taptaze balıklar Gözde balık tezgalarına ulaştı.Gözde Balık Isparta'dave diğer onlarca protein kaynağı balık çeşitlerini sizlere temizlenmiş olarak sunuyor.Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.6 Mart Atatürk caddesi Halı Sarayı karşısı ISPARTA