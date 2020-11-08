GÖZDE BALIK TEZGAHLARI TAZE BALIKLARLA DOLDU
Denizden yeni çıkan taptaze balıklar Gözde balık tezgalarına ulaştı.
Gözde Balık Isparta'da Palamut, Sazan, Çupra, Levrek, Somon, Hamsi, Lüfer, Merrcan, Kalamar, Barbun, Karides ve diğer onlarca protein kaynağı balık çeşitlerini sizlere temizlenmiş olarak sunuyor.
Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Karada balık Gözde Balık'tan alınır...!
6 Mart Atatürk caddesi Halı Sarayı karşısı ISPARTA