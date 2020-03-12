SDÜ Tiyatro Topluluğu İl Birincisi Oldu

Üniversitemiz Tiyatro Topluluğu üyelerinden oluşan “Çöplük” isimli tiyatro ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezlerince “Hayallerini Sahneye Taşı” sloganı ile Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde düzenlenen “Gençler Arası Tiyatro Yarışması”nda il birincisi oldu.SDÜ Tiyatro Topluluğu 15 dakikalık değerler eğitimini konu alan dram oyunu ile beğeni topladı. Yıl içerisinde çeşitli tiyatro gösterimlerini sahneye taşıyan üniversitemizin genç tiyatrocuları, Antalya’da gerçekleştirilecek yarı finalde bölge birinciliği için yarışarak hem üniversitemizi hem de şehrimizi temsil edecek.SDÜ