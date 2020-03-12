Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs kararı!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi ardından alınan tedbirlerle ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dünkü Bilim Kurulu toplantısından sonra alınan önlemler açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da, koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı sorusuna ilişkin son dakika açıklama yaptı. Bakanlık, okullarda tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.



Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından son dakika gelişmeler yaşanıyor.

Dün toplanan Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli kararlar aldı. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı sorusu gündemdeyken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.



İstanbul'da dört üniversiteden koronavirüs kararı

ÜNİVERSİTELERDEN TATİL KARARI

Koronavirüs nedeniyle Boğaziçi, Kadir Has, Bahçeşehir ve MEF Üniversiteleri tatil ve uzaktan eğitim kararı aldı.





