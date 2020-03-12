Bakan duyurdu: 81 ilde denetimlere başladık!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan koronavirüs nedeniyle bazı ürünlere yapılan fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen ürünlerle ilgili denetimlere başladık. Piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum" dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları;



Herhangi bir ürünün stoklarında eksiğimiz yok. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler başladı. Ayrıca bu sabah itibari ile tüm raflar doldu. Panik yapacak bir şey yok. Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak.



OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM



1 milyarlık üretim kapasitemiz olmasına rağmen piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız. Son iki günde 5170 şikayet geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine geri dönüş yapacağız.



81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen ürünlerle ilgili denetimlere başladık. Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bütün raflar dolu herhangi bir eksik yok.



PANİK YAPILACAK BİR ŞEY YOK



Piyasa N95 denilen maskeler bulunmakta ama diğer cerrahi maske dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine sesleniyorum.



Yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyoruz. Maske öncelikle iç piyasaya verilmeli. Halkımız rahat olsun panik yapacak bir şey yok. Türkiye bu işi sağlık bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda.



İNTERNETTEN SATIŞLARA DA GEREĞİ YAPILACAK



İnternet üzerinden satışlarda da gereğini yapıyoruz. İnternet portalları konusunda da şikayetler var onları da değerlendiriyoruz.



Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak.