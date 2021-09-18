Öz Gaziantep Taşoğlu Baklavaları… Çok seviliyor… Sebebi var: Yufkası hijyenik koşullarda tamamen elde açılıyor… Şekeri, şeker pancarından üretiliyor. Taş tabanlı fırında pişiriliyor. Ustası asırlık gelenekleri kullanıp işin içine sevgisini de katıyor. Ortaya vazgeçilemez, yüzyıllardır devam eden geleneksel lezzet çıkıyor.
-Organik Sertifikası olmayan ürün kullanılmaz
Taşoğlu Grup, Isparta’yı üç ayrı şubesinde Öz Gaziantep Baklavaları ile buluşturuyor. Taşoğlu Grup, dünyada Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli değerlerinden biri olan baklava, kadayıf ve künefeyi asırlık tatları, değişmeyen lezzetleri ve üretim modelleri ile Isparta’nın beğenisine sunuyor. Kurum, imalat aşamasında ‘organik sertifikası’ olmayan hiçbir ürünü kullanmıyor.
-Unundan fıstığına kadar her süreç asırlık geleneksel yöntemlerle işletiliyor
Taşoğlu Baklavaları… Isparta’da çok seviliyor. Bunun çok sebebi var:
Unu ve fıstığı Gaziantep’ten geliyor. Şekeri, Burdur’dan. Tatlandırma işlemi şekerpancarından yapılıyor
İmalatı yüzyıllar önce nasıl yapılıyor ise şu anda aynı yol ve yöntem izleniyor
Hamuru hijyenik koşullarda tamamen elde açılıyor.
Taş tabanlı fırınlarda pişiriliyor
Ustası yüzyıllık geleneksel üretim yöntemlerine sevgisini de ekliyor.
Ve İncecik açılan, çıtır çıtır hamurlar ağzınızda dağılırken içerisinde bulunan fıstık ve kaymağın lezzeti sizi hazzın ve mutluluğun doruklarına çıkarıyor
İşte Öz Gaziantep Taşoğlu Baklavaları’nın çok sevilmesinin sebepleri
-Ürün kalitesi ve hijyenik koşullardan asla taviz verilmez
Taşoğlu Grup genel şemsiyesi altındaki Öz Gaziantep Taşoğlu Baklavaları’nın en temel kurumsal değeri kalite ve hijyendir.
Ustalarımız günlük sterilizasyonlarını yapmadan ve denetimden geçmeden üretim bandının bulunduğu kata giremezler. Ürünlerimiz hazırlanırken tüm hijyen koşullarına uymak zorundadırlar. Ürünler kullanıma hazırlanmadan test aşamasından geçirilerek üretim bandına dahil olurlar. Üretildikten sonra kontrol şefi tarafından kontrol edilmeden satışa sunulamazlar.
Cihazlarımızda ve makinalarımızda kullandığımız tüm hijyen maddeleri Sağlık Bakanlığı onaylı mecralardan temin edilir. Ve hiçbir Taşoğlu ürününde Organik Sertifikası olmayan ürün kullanılamaz. Ürünlerin tamamı doğaldır.
-Baklava, kadayıf, künefe ve diğer lezzetlerin haritası
Türkiye denildiği an akla gelen değerlerden birisi de baklavadır. Baklava denildiği an ise elbette ki Gaziantep
Baklavanın tarihçesini okumak ve ürün çeşitlerimizi daha yakın planda incelemek isterseniz http://www.tasoglugrup.com uzantılı internet yazılım sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
-Ürün çeşitlerimiz:
- Fıstıklı kuru baklava
- Kadayıf
- Fıstıklı şöbiyet
- Havuç dilimi baklava
- Fıstıklı klasik baklava
- Beyaz saray
- Fıstıklı midye
- Cevizli klasik baklava
- Fıstıklı sarma
- Gaziantep özel
- Cevizli özel
- Kadayıf
- Künefe
Taşoğlu Grup İletişim:
Öz Gaziantep Taşoğlu Baklavaları
Merkez Şube:
Bahçelievler Mahallesi, Medine Caddesi
Merkez/ Isparta
-Telefon:
0 (246) 227 82 95
-İnternet Yazılımı:
https://tasoglubaklava.com
http://www.tasoglugrup.com
Elektronik Posta:
info@tasoglugrup.com
Şube 2:
Hızırbey Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 67
Merkez/ Isparta
Şube 3:
Pirimehmet Mahallesi, 1754 Sokak
Merkez/ Isparta
Şube 4: Çünür mh.
Şube 5: Böcüzade Parkı Karşısı