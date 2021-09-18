Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve Gazilik unvanı verilmiş ve bu vesile ile bugün Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, kutsal saydığı değerleri korumak ve vatanını savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yaşayan birer temsilcisi, vatanseverliğin ve kahramanlığın onur abideleridir.Bugün de, şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Vatanı için canlarını ortaya koyan gazilerimizin yaşamlarını en değerli kişiliklerine yaraşır imkânlar altında sürdürmelerini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak toplumsal sorumluluğumuzdur.Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimize, ebediyete irtihal etmiş olan ve hayatta olup bizleri onurlandıran kahraman gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.