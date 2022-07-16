15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’nde bir araya geldiler. Ziyaret programına Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çocuklara eşlik etti.Şehit yakınları ve gazilerimiz çocuklarla yakından ilgilenerek şehitlik ve gazilik konularında sohbet ettiler.Vali Baruş da çocuklara 15 Temmuz hakkında bilgiler vererek günün anlam ve öneminden bahsetti. Vali Baruş, “Çocuklarımıza şehitliğin gaziliğin değerini çok iyi anlatmamız lazım, bu da ancak sizlerle bir araya gelirlerse olabilir. Sizlerle onların birlikte bulunması bizim için çok önemli. Yeni nesillerimize bu vatan, millet uğruna canını feda etmenin ne kadar büyük fedakarlık olduğunu çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü gelecek nesillerimiz bu değerleri iyi öğrenirse inşallah milletimize ülkemize gerektiği gibi sahip çıkarlar ve milletimize vatanımıza göz dikenlere karşı gerekli mücadeleyi verme azmini kendilerinde bulurlar. Bir kez daha bizi konuk ettiğiniz için değerli şehit aileleri ve gazilerimize dernek başkanımıza ve Muharip Gaziler Dernek başkanımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Sizlerin bu fedakarlıkları sayesinde biz bugün huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Bu fedakarlıklarınızı, sabrınızı ve metanetini hiç unutmayacağız bize örnek oluyorsunuz” dedi.Ziyarette Belediye Başkanı Başdeğirmen ise çocuklara çeşitli hediyeler vererek ziyaretlerinden dolayı tüm çocuklara teşekkür etti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programla Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri’nde kalan çocuklara dondurma ikramında bulunuldu. Programa katılan Vali Baruş çocuklara dondurma ikram ederek onlarla uzun süre sohbet etti.