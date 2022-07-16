15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gençlik ve Spor Ailesi olarak personelimiz, sporcularımız, halkımızla birlikte TürkiyeAşkına diyerek, ecdadından aldığı güç ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına yürüdük.
İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu” sonunda sporcularımızın elden ele taşıdığı şanlı sancağımızı Isparta Valimiz Aydın Baruş'a teslim edildi. Ardından sporculara madalya ve katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü