Adıyaman çiğköftecisi Nilgün Usta'da üretilen çiğköfteler fiyatıyla ekonomik, tadıyla 10 numara 5 yıldız!
Bu çiğköftelerin müpdelası olacaksınız! Hakiki Adıyaman usulü orijinal çiğköfte burada...Kalitesi tescilli ve patentlidir. Fiyatı düşük lezzeti büyük! süper çiğköfteler için Isparta'da tek adres Nilgün Usta...!
Yaz kış demeden tüketilebilen ve içindeki zengin malzemesi, vitamin ve proteinleri ile adeta bir besin kaynağı olarak ifade edilen Nilgün Usta'nın çiğköftelerini vatandaş yemeye doyamıyor. Lezzet, tat ve zengin besin deposuyla kolay hazmediliyor.
Nilgün Usta çiğköfte tutukunlarını şölene davet ediyor! İmalattan halka satış... Adıyaman usulü tescilli çiğköfteler için işte adres:
Merkez şube: Çelebiler mah 119 cadde No 25/1 ISPARTA
Telefon: 0 536 870 18 16
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Nilgün Usta bayililk fırsatları sunuyor.
Sektörün en hızlı büyüyen markası Nilgün Usta, taze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. ücretsiz bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Nilgün Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!
Türkiye genelinde herhangi bir ilde bayilik almak isteyenler yada çiğköfte işinde ben de varım diyen girişimciler...!
İşte iletişim: 0 536 870 18 16
0 536 870 18 16