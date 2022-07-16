FİYATI KÜÇÜK! LEZZETİ BÜYÜK ÇİĞKÖFTELER NİLGÜN USTA'DA

Nilgün Usta çiğköfte tutukunlarını şölene davet ediyor! İmalattan halka satış... Adıyaman usulü tescilli çiğköfteler için işte adres:

Merkez şube:

Çelebiler mah 119 cadde No 25/1

ISPARTA

Telefon:

TÜRKİYE GENELİ BAYİLİK VERİLECEK!

Sektörün en hızlı büyüyen markası

taze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. ücretsiz bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Nilgün Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!

Türkiye genelinde herhangi bir ilde bayilik almak isteyenler yada çiğköfte işinde ben de varım diyen girişimciler...!

İşte iletişim:

0 536 870 18 16































