Isparta’nın sulu tarım yapılabilen en büyük ovalarından biri olan Atabey Ovası’ndaki 40 yıllık açık sulama kanallarının yer altına alınma çalışmaları devam ediyor.Geçtiğimiz yıl DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan “Atabey Sulaması Yenileme Projesi” kapsamında devam eden çalışmaları Vali Ömer Seymenoğlu yerinde inceleyerek DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Proje kapsamında 13 Bin 834 hektar alandaki açık kanal sistemi yer altına alınmış olacak. Bu sayede modern sulama teknikleri kullanılarak hali hazırda Eğirdir Gölü’nden kullanılan sudan da büyük oranda tasarruf edilecek. Toplam maliyeti 2022 birim fiyatlarıyla 1 Milyar 110 Milyon TL’nin üzerinde olan projede yaklaşık olarak 400 KM boru döşenmesi planlanıyor.Vali Seymenoğlu bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarına yeniden başlanan proje alanında incelemelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Alanda bulunan çiftçilerle de sohbet eden Vali Seymenoğlu projeyle birlikte çiftçilerin girdi maliyetlerinin de azalacağını belirterek çitçilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.