4 Aralık 2022 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Kiracılara kötü haber

Kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan bir davayı karara bağlayan Yargıtay, kiracılar aleyhine karar verdi. Yargıtay, kiracı ve mülk sahibi arasında çeşitli nedenlerle açılmış ceza davaları varsa, kira ilişkisi çekilmez hale geleceğinden kiracının mülkten tahliye edilmesini istedi.



ABD vermedi, yerli proje geldi

ABD, TCG İstanbul firkateyninde kullanılacak Mk-41 Dikey Atım Sistemi'nin satışına onay vermedi. Bunun üzerine harekete geçen ROKETSAN, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda "Dikey Atım Lançer Sistemi Projesi"ni 2 yılda büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.



Sınırda 18 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 13 DEAŞ ve 5 PKK/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.



Sabiha Gökçen metrosu rekora koşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim’de açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda 2 ayda 1.4 milyona yakın yolcunun seyahat ettiğini açıkladı.



TL ile ihracat ikiye katlandı

Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyon liraya ulaştı.



Ahlak polisleri artık yok

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin ardından ülkede başlayan protesto gösterileri 3'üncü ayına girerken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Başsavcısı, ahlak polisleri olarak bilinen "İrşad Devriyeleri"nin lağvedildiğini açıkladı.



Arjantin turladı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.