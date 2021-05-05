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İSTİHDAMI ARTIMAK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR

İSTİHDAMI ARTIMAK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR
ISPARTA
G.Tarihi: 05.05.2021 14:10
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Isparta Düğün Salonları
-İSTİHDAMI ARTIMAK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR
-OSBEM İLE İSTİHDAMA NİTELİKLİ DOKUNUŞ
 
Antalya OSB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR, işsizliğin azaltılması ve işsizler ile öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için ortak bir proje hayata geçirdi.
 
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, işsizliğin azaltılması, işsizler ile öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için ortak bir proje hayata geçirdi. Antalya OSBEM (Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi Eğitim ve İstihdam Projesi) adı verilen proje kapsamında Antalya OSB’de bir eğitim merkezi kurulup, Antalya OSB Bölge Müdürlüğü tarafından iş arayanlar ile öğrencilere mesleki eğitim verilecek ve Bölge firmalarında istihdam edilmeleri sağlanacak.
PROTOKOL İMZALANDI
Tüm hazırlıkları tamamlanan projenin imza töreni Antalya OSB Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat’ın katılımı ile gerçekleşti. Projenin Bölge sanayicilerinin talep ve önerilerine göre sürdürülebilmesi, iş gücü ihtiyaçlarının netlik kazanması için Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği ve Genç Organize Sanayi Derneği de iştirakçi sıfatıyla projeye dahil edildi.
757 SAAT EĞİTİM
Projenin genel amacının Antalya OSB’de istihdam edilecek işgücünün ihtiyaç doğrultusunda nitelik kazanmasının sağlanması ve işsizliğin azaltılması yönünde yapılacak eğitim ve istihdam faaliyetleri olarak özetleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Proje kapsamında İŞKUR’a kayıtlı 40 işsize, OSBEM sınıflarında 400 eğitim saati çelik kaynakçılığı ve 357 eğitim saati ön muhasebe alanında mesleki ve teknik eğitim verilecek olup, eğitim sonrasında mesleki sertifikasyonları sağlanacaktır. Başarılı olan kursiyerlerin en az yüzde 50’si Bölge firmalarımızda istihdam edilecektir. Kursiyerler, Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak mülakat sonucunda belirlenecektir. Proje kapsamında ayrıca 200 mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisi ile 30 öğretmen, mesleki yetkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak OSBEM sınıflarında simülasyonlu kaynakçılık eğitimleri, 3D yazıcı ve kişisel gelişim eğitimleri alacaklardır. Son sınıf öğrencileri için bölge firmalarına istihdam yönlendirmesi yapılacaktır” dedi.
MESLEKİ YETKİNLİKLER ARTIRILACAK
200 öğrenci ile 30 öğretmenin projeden faydalanacağını bildiren Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Müdürlüğümüz, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında; İlimiz Kepez İlçesinde bulunan Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 200 öğrencinin ve 30 öğretmenin mesleki yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik OSBEM sınıflarında simülasyonlu kaynak eğitimleri, 3D yazıcı ve kişisel gelişim eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.  Bunun yanı sıra son sınıf öğrencilerinin iş hayatına istihdamlarında iç bölge firmalarına yönlendirilmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.
İSTİHDAMIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Protokol ile yeni istihdam olanakları yaratılacağını belirten Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat, “İŞKUR olarak istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması öncelikli görevimiz olup, imzaladığımız bu iş birliği protokolü ile işverenimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayarak, ilk kez iş hayatına atılacaklar ile işgücü piyasasında geçerli bir mesleği olmayan işgücüne istihdam olanağı yaratmış, ayrıca bölgedeki meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamlarını kolaylaştırmış olacağız. Protokolümüzün tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
 
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