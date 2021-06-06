TÜM ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE MARKALARI İÇİN BAKIM-TAMİR VE YEDEK PARÇA

Isparta'da Süpürge Dünyası size en ekonomik ve garantili elektrikli süpürge servis hizmeti sağlamaktadır. Tamire veya bakıma gelen süpürgeleriniz en ince ayrıntısına kadar kontrol edilir. Değişmesi gereken parçaları değiştirilir. Motor kısmı da detaylı bir şekilde temizlenip bakımı yapılır

elekrikli süpürgeler için tamir hizmeti verilmektedir.

7/24 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TEKNİK DESTEK HATTI

''Süpürgeniz ile ilgili yaşadığınız problemler hakkında şikâyetlerinizi iletmek, yorumlarınızı belirtmek, elektrik süpürgesi filtre, fırça, torba, yedek parça istekleriniz, servis, bakım, onarım ve arıza tespit talepleriniz için haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren servis merkezinin

0530 821 53 45

numarasını arayabilir, profesyonel ekibimizin hizmetleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.''

Adres:

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

































