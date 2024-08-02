Eyyam-ı Bahur Çok Fena Vuracak: 'Cinnet Haftası' Geliyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Ağustos ayının ilk haftasında etkili olması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcaklarına karşı önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'de bu yaz mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Ağustos'un ilk haftasından itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla daha da artacak. Yetkililer, bu sıcak havaların ülke genelinde etkili olacağını duyurdu.

Prof. Dr. Özkaya, sıcaktan dolayı yoğun bakım ünitelerine yatan hastaların olduğunu ifade ederek, özellikle risk grubundaki kişilere yönelik uyarılarda bulundu. “Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Bu sıcak hava dalgası, yaşlılar, kalp ve akciğer hastaları için ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkili olabilir” dedi.

2000’li yıllardan sonra Avrupa’da bu tür sıcak hava olayları nedeniyle çok sayıda insanın kalp ve akciğer hastalıklarından hayatını kaybettiğini belirten Özkaya, “Kalp ve akciğer hastalarının bu sıcak havalarda özellikle dikkatli olmalarını, sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını öneriyoruz. Sıcak hava, sadece hasta ve yaşlıları değil, sağlıklı bireyleri de etkileyebilir. Aşırı stres, anksiyete ve saldırganlık gibi durumlara yol açabilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özkaya, ayrıca sıcak hava dalgasının cinnet ve saldırganlık olaylarını artırabileceğini belirterek, “Bu sıcak ve soğuk hava değişimleri, ülkemizde yaşanan cinnet ve saldırganlık olaylarının zemininde olabilir. Önümüzdeki iki hafta boyunca yaşlılar ve kalp, akciğer hastaları için sıcak havaların etkisini en aza indirmek istiyoruz. Bu dönemde hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları ve bir yakını ile iletişimde olmaları gerektiğini vurguluyoruz. Oluşabilecek bir sağlık atağı, hastaların yoğun bakıma düşmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisini azaltmak ve sağlık risklerini en aza indirmek için dikkat edilmesi gerekenler:

Risk grubundaki kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmaması

Bol sıvı tüketilmesi

Hafif ve rahat kıyafetler giyilmesi

Klimasız ortamlarda bulunan kişilerin serin yerlerde dinlenmesi

İlaçların düzenli kullanılması ve gerekli tedbirlerin alınması

Unutmayalım ki, bu sıcak hava dalgası herkes için ciddi bir tehdit oluşturabilir ve gerekli önlemleri alarak sağlığımızı korumamız büyük önem taşır.