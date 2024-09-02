CHP'den Isparta'daki Okul ve Yurt Skandallarına Sert Tepki

CHP Isparta Milletvekili ve PM Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Isparta'da yaşanan okul ve yurt skandallarına sert tepki gösterdi. Halıcı, deprem güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen Zehra Ulusoy ve Yedişehitler İlkokulu’nun hala depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasını "büyük bir skandal" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Sav İlkokulu ve Ortaokulu'nun yıkılma kararı alındığını, ancak bu okullarda öğrencilerin uzun süre risk altında eğitim gördüğünü belirtti.

Halıcı, yurtlarla ilgili de ciddi sorunlar olduğunu vurguladı. KYK yurtlarında kayıtların durdurulduğu Yalvaç, Eğirdir, Sütçüler ve Atabey gibi ilçelerde, öğrencilerin misafir öğrenci olarak kayıt yaptırabileceği, ancak bu yurtların zaten yetersiz olduğu ve 7-8 kişilik odalarda öğrencilerin zor şartlarda kalmak zorunda kaldığı belirtildi. Halıcı, iktidarın yurt ve eğitim konusunda cemaat ve tarikatlara fazla yetki verdiğini ve bu durumun öğrenci barınma sorunlarını daha da derinleştirdiğini ifade etti.