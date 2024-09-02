Eğirdir'de K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi Coşkuyla Gerçekleşti

Eğirdir Kapalı Spor Salonu, sporseverlerin büyük ilgisiyle düzenlenen Profesyonel K1 Kick Boks Şampiyonlar Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Heyecan dolu bu muhteşem gece, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer’in attığı sembolik ilk yumrukla başladı. Başkan Özer’in bu anlamlı hareketi, geceye damgasını vurdu ve seyircilerden büyük alkış aldı.

Gecede, Türkmenistan’dan gelen misafir vatandaşların Belediye Başkanı Mustafa Özer’e geleneksel Türkmen şapkası olan kalpak hediye etmesi de renkli anlar yaşattı. Başkan Özer, bu özel hediyeyi büyük bir memnuniyetle kabul ederek, kardeş ülke Türkmenistan’a ve vatandaşlarına olan sevgisini dile getirdi.

Etkinlik, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Mustafa Özer, Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal, Sarıidris Belediye Başkanı Osman Özdemir, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, ilçe protokolü, siyasiler, oda başkanları ve çok sayıda sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Bu anlamlı organizasyon, sadece sporcular için değil, tüm katılımcılar için unutulmaz anılarla dolu bir gece oldu.

Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden sporcular, üstün performanslarıyla izleyicileri büyüledi. Her biri kendi kategorisinde zorlu rakiplerini alt eden şampiyonlar, gece sonunda kupa ve kemerleriyle ödüllendirildi. Belediye Başkanı Mustafa Özer, sporcuların gösterdiği azim ve kararlılığı överek, sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Bu coşkulu gece, Eğirdir’in spora olan desteğini bir kez daha ortaya koyarken, ilçe halkının da spora olan sevgisini gözler önüne serdi. Katılım gösteren tüm sporseverlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz!















