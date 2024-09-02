Yeni Adli Yıl Başladı: Isparta Barosu'ndan Anlamlı Tören

Yeni Adli Yıl, Isparta Barosu tarafından bugün düzenlenen törenle başladı. Törende, Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, Adliye Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve yeni adli yıla dair önemli mesajlar verdi. Çankaya, konuşmasında hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı ve avukatlık mesleğini savunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, yargı sisteminin sorunlarına dikkat çekerek, adil yargılanma hakkının ve avukatlık mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Çankaya, yeni adli yılın heyecanla karşılanması gerektiğini ifade ederken, yurttaşların adalete güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak insan haklarından, bağımsız yargıdan ve hukukun üstünlüğünden yana duruş sergilediklerini hatırlatarak, bu ilkelere olan bağlılıklarını bir kez daha yineledi.

Ayrıca, avukatlık mesleğinin sorunlarına değinen Çankaya, hukuk fakültelerinin durumundan avukatların özlük haklarına kadar birçok konuda çözüm önerilerini dile getirdi. Yeni adli yılda da hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri için mücadele edeceklerini belirten Çankaya, avukatların haklarının korunması ve geliştirilmesinin, adil bir yargı sistemi için elzem olduğunu ifade etti.



















































