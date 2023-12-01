2.maçında da galibiyet elde etti

Isparta Sağlık-Sen Şubesi tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda müdürlüğünüzü temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Gücü takımı, Fizyorentina takımını 5-3 mağlup ederek ikinci maçında da galibiyet elde etti. Bu sonuçla takımınız puanını 6'ya çıkararak grup liderliğini sürdürdü. Maçı izleyen İl Müdürü Yakup Kütük, galibiyet sonrası takımınızı kutladı ve başarılar diledi.

Takımınıza 06 Aralık Çarşamba günü YTD FK takımıyla oynayacakları 3. maçta başarılar dileriz. Maçın başlama saati 19.00 olarak belirtilmiştir. Turnuvadaki performanslarının devamını dileriz.