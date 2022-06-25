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Isparta Tren Garında ilk ve tek Millet Bahçesi olacak

Isparta Tren Garında ilk ve tek Millet Bahçesi olacak
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Tren Garında ilk ve tek Millet Bahçesi olacak
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binasının millet bahçesiye tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacağını söyleyerek “Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız” dedi. Bakan Kurum, yine Isparta merkezde 1.350 konut olmak üzere toplamda il genelinde 3.000 konutluk projeyi başlatacaklarını duyurdu.
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Süleyman Demirel Havalimanında karşılanan Bakan Murat Kurum ilk olarak Keçiborlu ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra Çünür Mahallesi’nde yapım süreci devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum, dairenin çok güzel olduğunu ve beğendiğini söyledi. 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Valiliği ziyaretinin ardından Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Karaağaç Millet Bahçesi Camii Temel Atma ve Toplu Açılış Törenine katıldı. Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bakanlık bürokratları, ilçe, belde belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u Isparta’da ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte Isparta’nın yeniden AK Parti hizmet anlayışı ile tanıştığını söyledi. 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde söylemiş olduğu ve her fırsatta bizlere hatırlattığı ‘Gönül Belediyeciliği’ni bizlerde şehrimizde en iyi şekilde uygulamak için var gücümüzle çalışmaktayız.
İlimizin yarım kalan yatırımlarının tamamlanması, yeni projelerimizin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarımızı gece-gündüz demeden sürdürmekteyiz. Belediyemiz kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak halkımıza hizmet noktasında maksimum verimi almak için uğraş vermekteyiz. Bunun yanı sıra bakanlıklarımızla da yakın ilişkiler içerisindeyiz ve bakanlıklarımızdan, sayın milletvekillerimizin ve sayın valimizin her türlü desteğine projelerimizi sunarak olumlu geri dönüşümler almaktayız”
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde, Isparta Belediyesi işbirliği ile başta TOKİ konutları, Millet Bahçesi, Damgacı Sokak Sokak Sağlıklaştırması, Üzüm Çarsısı Restorasyonu olmak üzere projelerin bir bir hayata geçirilmesi noktasında yapmış oldukları taleplerine her daim olumlu cevap verildiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, “Desteklerinizi bizlerden hiçbir zaman esirgemediniz. Sizlerin vermiş olduğu desteklerle Isparta’mız önemli kazanımlar elde etmiştir” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Vatandaşlarımıza verdiğimiz ekonomik ve kaliteli konut sözümüzü yerine getiriyoruz. İlimizde TOKİ aracılığıyla ilk etapta 1002 konutun temelini atarak bitirme noktasına ulaştık, kısa zamanda vatandaşlarımıza anahtarlarını inşallah hep birlikte teslim edeceğiz. Yine sizin de büyük desteğinizle 1500 konutun temelini önümüzdeki günlerde atacağız. 
Sizin desteklerinizle tarihimizi ayağa kaldırıyoruz. Damgacı Sokak Sokak Sağlıklaştırması çalışmaları kapsamında, 29 evin projelendirme çalışmalarını tamamladık. İlk etapta 11’i tescilli 7’si tescilsiz toplam 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılmasına başladık. 5 evin restorasyon çalışmalarını tamamladık.
9 adadan oluşan 16’sı tescilli 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Çarşısı restorasyon çalışmaları kapsamında, ilk etapta 4’ü tescilli 11 yapımızın restorasyon çalışmalarını bitirerek hak sahiplerine teslimini gerçekleştirdik. Kalan 8 adanın, 7’sinin restorasyonu için ihalemizi tamamladık ve çalışmalara başladık. Bu 7 adanın 2’sinde bulunan 24 işyerindeki restorasyon çalışmaları devam etmektedir.  Restorasyon çalışmaları kapsamında dükkanlarında bulunan esnafımızın mağdur edilmemesi için ve çalışmalar esnasında kendilerine rahat iş yapabilmeleri için ücretsiz olarak valiliğimizin arkasında bulunan alanda geçici işyerleri oluşturduk. Bu çalışmaları sizlerin de vermiş olduğu hibe ve manevi destekleriniz sayesinde Isparta’mıza kazandırmaktayız.
Fidan dikimini gerçekleştireceğimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, TOKİ aracılığıyla ihalesini yaptığı Millet Bahçemiz, tren garı bölgemizde toplam 86 bin metrekareden oluşmaktadır. Millet Bahçemizde çeşitli aktivite alanları, Isparta’ya özgü gül, lavanta ve Isparta halısının da tanıtıldığı bölümler bulunacak. Proje kapsamında 3 adet tescilli bina restore edilerek, kafe, atölye merkezi ve gözlem binası olarak bakanlığımızın destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Sizlerin destekleriyle bölge cazibe merkezi haline dönüşmüş olacak.
Millet Bahçemizin hemen karşısında temelini atacağımız camimiz ahşap ve taş ustalığı ile inşa edilecek olup, toplam kapasitesi 300 kişiliktir. Millet Bahçemizde kafe, dinlenme alanları, çeşitli etkinlik alanları olacak. Kültürel ve el becerilerine yönelik yerler olacak, sergi alanları oluşturuyoruz. Yine alan içerisindeki raylara vagon koyarak, kütüphane şekline getirerek okuma alanı oluşturuyoruz. Çocuk oyun alanları, kaykay pistleri koyarak eğlence alanı kuruyoruz.
Isparta’mızın tarihinin ayağa kaldırılmasına vermiş olduğunuz desteklerinizin yanı sıra belediyemize greyder, vidanjör, Beko Loder, çöp kamyonu, çöp taksi ve çöp konteyneri için vermiş olduğunuz hibe destekleriniz için de şahsınıza, tüm Isparta’mız adına şükranlarımı sunuyorum.
Bunun yanı sıra; Kirazlıdere Kafeterya yapımı ve Seyir Terası ile yol düzenlemesine vermiş olduğunuz destekleriniz ile İLBANK’ın göstermiş olduğu yakın ilgileri ile hayata geçirdiğimiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binamız, Zabıta, Temizlik ve İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binamız, Müftülük önü yeraltı otoparkı yapım işi, Atık Su Arıtma Tesisi Revizyonu yapım işleri için de ayrıca minnettarlığımızı sunuyoruz.
Gelecek nesillerimize daha temiz bir Isparta ve dünya bırakmak adına ‘Çevreye Duyarlı Belediyecilik’ anlayışımızla inşa etmiş olduğumuz 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizi devreye alıyoruz. Evlerde bulunan 14 çeşit geri dönüşüme ait materyaller merkezimizde toplanarak geri dönüşümü sağlanacak. Bu noktada merkezimizde kullanılmak üzere ekipmanların alımı için vermiş olduğunuz hibe desteğinize de ayrıca teşekkür ediyorum.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak amacıyla 1 Megavatını devreye aldığımız, 5,6 Megavatı bitmek üzere olan ve hedefimiz 12,6 Megavat olan önemli bir Güneş Enerjisi Sistemleri yatırımına sahip olan bir belediyemizle, şehrin değişik noktalarına koyduğumuz atık getirme merkezlerimizle, ambalaj atığı kumbaralarıyla, bitkisel atık yağların toplanması ve geri kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz atık yağ kampanyasıyla, tekstil atıklarının toplanması ayrıştırılması adına yaptığımız çalışmalarla, okullarımızda vermiş olduğumuz Sıfır Atık Eğitimleriyle, hurdaya ayrılmış oto lastiklerinin toplanarak geri dönüşümüne yaptığımız katkılarla, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliği ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında topladığımız 3261 kilogram atık pil ile bizler şehrine ve çevresine duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, şahsınızın, teşkilatlarımız ve milletvekillerimizin vermiş olduğu destekleriyle sürdürmeye devam edeceğiz”
Millet Bahçesi’nin Ispartalılara hayırlı olmasını dileyen Vali Aydın Baruş da, “Devletimiz ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Isparta’ya verdiği destek bizleri güçlendiriyor” diyerek, tüm Ispartalı vatandaşlar adına teşekkür etti.
TBMM Başkan Vekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise, “Her Isparta’ya gelişinizde şehirdeki kurumlarımız, belediyelerimiz, özel idaremiz ve hemşehrilerimiz anlamında heybeniz dolu. Bu anlamda şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Yapmış olduğunuz ve verdiğiniz destekler Türkiye’de örnek oluşturabilecek nitelikte. Millet Bahçesi Projemiz devam ediyor. TOKİ tarafından konutlarımız devam ediyor. Keçiborlu’da yapılan 167 konutluk projemizi birlikte ziyaret ettik. Isparta’mız açısından gurur verici bir proje. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Isparta’nın seçildiği günden buyana heyecanlı ve hizmet için çalışan bir belediye başkanına sahip olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Başkanımız çok heyecanlı, heyecanı hiç bitmesin. Isparta cumhur ittifakıyla çok güzel temsil ediliyor” derken, Isparta’ya müjdelerle geldiklerini belirtti.  
Bugün verdikleri sözleri tutmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Kurum, toplam yatırım değeri 311 milyon lira olan 23 dev eserin açılışını yapacaklarını, Karaağaç Millet Bahçesini de ilk fidanlarıyla buluşturacaklarını söyledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “20 yıl önce Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Büyük Türkiye hedefiyle bir yolculuğa çıktık. Şehirlerimizi; milletimize duyduğumuz bu sevgi ve inançla geleceğe hazırlıyor; sosyal konuttan kentsel dönüşüme, alt ve üst yapı çalışmalarından çevre koruma projelerine, millet bahçelerinden iklim dostu dönüşüme kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Isparta’mızın da doğal, tarihi, kültürel değerlerine değer katacak çevresiyle, doğasıyla uyumlu projeler, çalışmalar yapıyoruz.  Bu kapsamda; son 20 yılda, şehrimize 18 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak ise 4 milyar liralık proje ürettik, üretmeye de devam ediyoruz.
Isparta’mızda toplam büyüklüğü 273 bin m2 olan 5 millet bahçesi projemiz var. Atabey millet bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Senirkent millet bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında sizlerin hizmetine sunacağız.
Bugün bir başka millet bahçesi projemizi başlatıyoruz. Karaağaç Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta’mızın tam kalbinde 30 bin m2 alanda kuracağımız bu millet bahçemizle; doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız. Ayrıca 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binası da millet bahçemizle tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacak.
Yine millet bahçemizin olduğu alanda bulunan su kulesi, Lokomotif deposu ve lojman gibi yapıların da restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız.
Buradan seyahate çıkan vatandaşlarımız, beklerken hoşça zaman geçirebilecek ve dinlenebilecekler. Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız. Karaağaç Millet Bahçesi projemiz Ispartalı kardeşlerimize, hemşerilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Bugüne kadar TOKİ Başkanlığıyla Isparta’ya toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 4.204 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul,  millet bahçesi, cami ve dükkânlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırmanın gururu içerisinde olduklarını belirten Bakan Kurum, “Allah’ın izniyle şimdi de toplam yatırım değeri 532 milyon lira olan 1.360 konut, 2 cami, restorasyon projesi, millet bahçesi ve sosyal donatılarımızı da en hızlı şekilde sizlere armağan edeceğiz.
Keçiborlu’da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61.6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve caminin açılışını yapıyoruz.
Yine, Cumhurbaşkanımızın dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığı 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Çünür Mahallemizde tam 1000 konut inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu konutlarımızın tamamını hak sahibi 1000 Ispartalı ailemize teslim edeceğiz.
150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Isparta’da 2 projede toplam 236 konut daha inşa ediyoruz. Aksu’da 94, Eğirdir’de 142 konutumuz hızla yükseliyor. Birkaç ay sonra, Ekim ayında, bu konutlarımızı da teslim edeceğiz. Tabi Isparta’mıza, Ispartalı kardeşlerimize yeni konut müjdelerimiz de var.
Bugün itibariyle; Sütçüler ilçemizde 124,  Aksu ikinci etapta 159, Atabey 3. etapta 250, Gelendost 3. Etapta 204, Senirkent’te 100, Gönen’de 71, Keçiborlu’da 340, Merkez Kuleönü’nde 200. Yine Isparta merkezde 1.350 ve Yalvaç ilçemizde 200 konut olmak üzere toplamda 3.000 konutluk projemizi başlatıyoruz.
Isparta’dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar; konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye; aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.  
Bakan Kurum şehre yapılan ve yapılacak diğer yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:
“Şehrimizde bugüne kadar İller Bankamız eliyle yatırım değeri 600 milyon lira olan 98 projemizi tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün yine İller Bankamızla 228 milyon lira yatırımla tamamladığımız, şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından olan; kapalı pazar yeri, kamu hizmet binaları, çevre düzenlemeleri, kent parkı, yeraltı otoparkı, kanalizasyon, içme suyu hattı, atıksu arıtma tesisleri, güneş enerjisi santralleri, seyir terası ve yol düzenlemesi gibi 22 dev eserimizi de yine sizlerle birlikte hizmete alıyoruz.
Bu eserlerimiz dışında da projelerimize devam ediyoruz. Şarkikaarağaç-Çarıksaraylar-Çiçekpınar Grup atıksu arıtma tesisinin ve Eğirdir ilçesi Sarıidris’te 2 Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımında artık sona geldik.
Ayrıca Merkez’de Damgacı Sokak’ta 11 tescilli olmak üzere 18 binada sokak güzelleştirme projemize devam ediyoruz.
Yine Merkez’de Üzüm Pazarı’nda devam eden sokak sağlıklaştırma projeleri için Belediyemize 6 milyon lira destekte bulunduk. Merkez Karaağaç’ta Pazar yeri ve köy garajının bulunduğu alanda afet nedeniyle hasar gören yapıların yenilenmesine yönelik çalışmalara da ara vermeden devam ediyoruz.
Şu anda doğal sit alanı olarak koruduğumuz Eğirdir Gölü’nü ve etrafındaki yerleşim bölgelerini Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan etme çalışmalarına başlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla ÖÇK ilan edeceğimiz bu bölgeye hızlıca ileri teknoloji arıtma tesislerimizi kuracağız. Tüm atıksuları arıtacağız; göle arıtılmış dahi olsa atıksuların ulaşmasına engel olacağız. Eğirdir’in su seviyesini koruyacak, geleceğe en temiz, en güzel, en doğal haliyle taşıyacağız.
Tüm bunların yanında, Isparta ve ilçe belediyelerimizin araç ihtiyaçlarını, ekipman taleplerini karşılıyoruz, finansal desteklerimizle belediyelerimizin yanında duruyoruz. Bundan sonra da yine, tüm ekibimizle, vekillerimizle, teşkilatımızla, Isparta’mızı, tüm ilçelerimizi, köylerimizi var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.
Bizim de bu âlemdeki en büyük hayalimiz, en büyük arzumuz, hatta yaşam kaynağımız; gençlerimize, milletimize Büyük ve Güçlü bir Türkiye bırakmaktır.
İşte bu güçlü motivasyonla yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Ufka ve ufkun da ötesine gençlerimizle, milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Ve hayallerimizi gerçekleştirmek için durmayacağız. Biliyoruz ki; “yuvarlanan taş yosun tutmaz”. Ayağına taş değmesinden korkanların, atalet kuyusuna düşenlerin, milletin değerlerine yabancı olanların, bu ülkede çakılı tek bir çivisi, dikili tek bir ağacı bulunmayanların; milletimize verebileceği, sizlere sunabileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye’nin umudu, Türkiye’nin geleceği, Türkiye’nin yarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize dev eserler vermeye, sevgi ile harman olmuş bu toprağı işlemeye, istikbalimizi aydınlatmaya devam edeceğiz. Isparta’mızı, Akdeniz’in bu zarif goncasını; vatan ve millet sevdasıyla; benzeri olmayan bir gül bahçesine çevireceğiz.
Biz milletimizle, Akdeniz’le, Isparta ile masmavi gök kubbenin altında daha nice yollar kat etmeye devam edeceğiz.
Allah sevileni sevenin duasıyla korurmuş, dualarınızı eksik etmeyin. Ben biliyor ve inanıyorum ki; bizleri duasıyla kucaklayan aziz milletimiz AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bir kere daha takdir edecek ve rekor bir oyla; “Size Durmak yok, sizinle yola devam” diyecektir”
Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve protokol üyeleri temel atma ve açılışları gerçekleştirdi, Keçiborlu ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan 167 konutun hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.
 
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ISPARTA'DA BİNLERCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN MEZUNİYET COŞKUSUISPARTA'DA BİNLERCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN MEZUNİYET COŞKUSU22 Haziran 2022
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK HAVA DURUMU RAPORUISPARTA İÇİN METEOROLOJİK HAVA DURUMU RAPORU23 Haziran 2022
Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Isparta'daEmniyet Kemeri Simülasyon Aracı Isparta'da20 Haziran 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI24 Haziran 2022
SİZ HALA CAPLOONBALI DEĞİL MİSİNİZ?SİZ HALA CAPLOONBALI DEĞİL MİSİNİZ?22 Haziran 2022
ISPARTA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİISPARTA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ24 Haziran 2022
Isparta’yı Görmeniz İçin 5 Neden Isparta’yı Görmeniz İçin 5 Neden24 Haziran 2022