ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSUIsparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bağımlılık ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, Merkez İlçe Yakaören Köyü Muhtarlık binasında 19 Ocak 2023 tarihindekatılımı ile “” icra edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halkımızın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.