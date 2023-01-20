ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bağımlılık ve Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, Merkez İlçe Yakaören Köyü Muhtarlık binasında 19 Ocak 2023 tarihinde (158) vatandaşımızın katılımı ile “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi” icra edilmiştir.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; halkımızın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.