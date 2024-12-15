Cemaliye Bardakçı KANSEV’de Yeniden Başkan Seçildi

Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği (KANSEV), 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Mütevazı bir atmosferde geçen toplantıda, mevcut başkan Cemaliye Bardakçı yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Destek ve Dayanışma Mesajı

Genel kurulda duygu dolu bir konuşma yapan Başkan Bardakçı, derneğin kanser hastaları için bir umut kapısı olduğunu vurguladı. Bardakçı, şunları söyledi:

“Biz bu zorlu yolda hep birlikte yürüdüğümüzde daha güçlü oluyoruz. Desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz Abdullah Erin, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve şehrimizin sağlık yöneticilerine teşekkür ederim. Ancak ofisimizin mevcut konumu nedeniyle daha fazla hastamıza ulaşmakta zorlanıyoruz. Yeni bir mekân için yöneticilerimizle iş birliği içinde olacağız. Bu süreçte halkımızın ve gönüllülerimizin desteği bizim için çok önemli.”

KANSEV Ekibi Yenilendi

Seçim sonuçlarına göre, KANSEV Isparta Şube Başkanlığına tekrar seçilen Cemaliye Bardakçı’nın ekibinde şu isimler yer aldı:

Başkan Yardımcısı: Nergiz Kaplan

Nergiz Kaplan Sekreter: Dilek Yurdakul

Dilek Yurdakul Sayman: Aysun Yüce

Aysun Yüce Asil Üye: Adalet Tetik

Toplantıda ayrıca, denetim kurulu faaliyet raporu okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Katılımcılar, derneğin geleceği ve çalışmaları hakkında görüşlerini dile getirdi.

Umudun ve Dayanışmanın Adresi

KANSEV, kurulduğu günden bu yana kanser hastaları için yalnızca bir yardım derneği değil, aynı zamanda sevgi ve dayanışmanın adresi olmayı sürdürüyor. Yeni dönemde daha fazla hastaya ulaşmayı hedefleyen Bardakçı ve ekibi, umut dolu projelerle çalışmalarına devam edecek.

Bardakçı, tüm gönüllülere çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

“Kanserle mücadele bir dayanışma meselesi. Derneğimizin çatısı altında buluşarak bu hastalıkla mücadelede yalnız olmadığımızı gösterebiliriz. Gelin, birlikte yürüyelim.”

KANSEV’in Gelecek Vizyonu

Cemaliye Bardakçı ve ekibi, yeni dönemde daha güçlü bir yapı kurmayı ve kanserle mücadelede desteğe ihtiyaç duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. KANSEV, umut dolu bir geleceğe doğru ilerlerken sevgiyle büyüyen ailesini genişletmek için Isparta halkını desteğe davet ediyor.



















