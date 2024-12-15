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Isparta'da Kadın Girişimcilerden Anlamlı Yılbaşı Pazarı

Isparta'da Kadın Girişimcilerden Anlamlı Yılbaşı Pazarı
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Kadın Girişimcilerden Anlamlı Yılbaşı Pazarı

TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu’nun düzenlediği “Girişimci Kadınlar 2025 Yılbaşı Pazarı”, Barida Hotels’te kapılarını açtı. İkinci kez düzenlenen bu anlamlı etkinlik, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergilemelerine olanak sağlarken, toplumsal fayda sağlayan bir projeye de ev sahipliği yaptı. Etkinlikten elde edilen gelirle, 5 engelli çocuğa akülü sandalye temin edildi.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcısı Şakir Uygun, TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

ITSO Başkanı Metin Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin emeklerine övgüde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kadın girişimcilerimiz, harika el işlerini halkımıza sundular. 56 katılımcı ile 73 stant oluşturuldu. Kadınlarımızın emeklerinin yanı sıra, engelli çocuklarımıza yaptıkları katkılar çok değerli. Hem kadınlarımıza hem de engelli çocuklarımıza gösterdikleri desteği takdir ediyoruz.”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir ise, etkinliğin sadece bir alışveriş organizasyonu olmadığını, kadın girişimcilerin topluma ve ekonomiye katkısını vurgulamak için önemli bir platform olduğunu belirtti.

El Emeği Ürünlerden Sosyal Sorumluluğa

56 kadın girişimcinin katıldığı pazarda, seramik ürünlerden el işi takılara kadar birçok çeşit ürün sergileniyor. Pazar boyunca elde edilen gelirle engelli çocuklara 5 adet akülü sandalye alındı. Özdemir, pazarın 3 gün süreceğini ve ziyaretçilerin sabah 11.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında katılım sağlayabileceğini belirtti.

Etkinlik kapsamında temin edilen akülü sandalyeler, pazarın son günü olan 15 Aralık’ta çocuklara teslim edilecek.

Kadın Girişimcilere Destek Çağrısı

Dilek Özdemir, etkinliğe Isparta halkı ve çevre illerden gelecek misafirleri davet ederek şunları söyledi:

“Bu etkinliğin amacı sadece alışveriş yapmak değil, aynı zamanda kadın girişimcilerin ekonomiye ve topluma katkısını vurgulamaktır. Ziyaretçiler, buradan alışveriş yaparak hem kadın girişimcilerimize destek olabilir hem de bu anlamlı projeye katkıda bulunabilir.”

Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı, 15 Aralık 2024 tarihine kadar Barida Hotels’te açık kalacak ve kadınların emeklerine destek olmak isteyen herkesi bekliyor.

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