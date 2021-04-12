*REVİZYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.*BAŞKAN VELİ GÖK LİMAN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.*HALKIMIZ BELEDİYENİN KALICI HİZMETLERİNDEN ÇOK MEMNUN.Geçtiğimiz yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Antalya Liman Başkanlığı tarafından yenilenen Eğirdir Limanı göz kamaştırıyor.Mendirek, rıhtım ve betonlarının tamamen değiştiği Eğirdir Limanında yapılan tahkimat çalışmaları ise halkın büyük beğenisini kazandı.Revizyon çalışmaları Eğirdir Belediyesi tarafından devam eden Eğirdir Limanını Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün sabah ziyaret ederek Belediye çalışanlarına talimatlar verdi. 16 Nisan Cuma günü Eğirdir’de kutlanacak olan Turizm Haftası kutlama programına yetiştirilecek düzenlemelerden sonra Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)