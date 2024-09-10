7 Bin TL ve Üzeri Ödemelerde Nakit Kullanımı Yasaklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak çalışması, Türkiye’deki ödeme alışkanlıklarını değiştirecek önemli düzenlemeler içeriyor. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, taslağın detaylarını kamuoyuna açıkladı. Buna göre, vatandaşlar 7 bin TL üzeri alışverişlerde nakit ödeme yapamayacak; banka ya da kredi kartı kullanımı zorunlu hale gelecek.

Kart Zorunluluğu Geliyor

Babuşcu'nun açıkladığı taslakta, 7 bin TL’yi aşan ödemelerde banka ya da kredi kartı ile ödeme yapılması gerektiği vurgulandı. Örnek olarak verilen bir senaryoda, bir kamu kurumunda çalışan Bay A, evine aldığı 20 bin TL’lik buzdolabının ödemesini kartla yapmak zorunda kalacak. Aynı şekilde, bir akademisyen olan Bay B de kütüphanesi için aldığı 10 bin TL’lik kitabı kartla ödeyecek.

Uymayanlara Ceza

Babuşcu, mevcut düzenlemelerde vergi mükellefi olanlar arasında yapılan 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatarak, yeni düzenleme ile mükellef olmayan vatandaşların da bu kurala tabi olacağını belirtti. 7 bin TL üzeri nakit ödeme yapanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yeni düzenleme, nakit ödeme alışkanlığını sınırlandırarak, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefliyor.



