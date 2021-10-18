Meslek Lisesi öğrencilerinin istihdamı için işgücü piyasasına hakim olan iki kurum Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Isparta Sanayi ve Ticaret Odası ile işgücü piyasası için nitelikli eleman yetiştiren Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte çalışacaklar.Meslek Lisesi öğrencilerinin okul sonrası mezun oldukları alanlarında çalışabilmeleri ve işgücü piyasasında daha hızlı katılımları için meslek lisesi müdürleri ve İŞKUR bir araya geldi. Ocak ayında; İŞKUR, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “İstihdam İçin İşbirliği” protokolünün imzalanması sonrasında Isparta’da işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün temin edilebilmesi için ortaöğretimde son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olmuş öğrencilerin işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları aracılığı ile istihdama katılmalarının sağlanması konusunda, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bir toplantı düzenlendi.Düzenlenen toplantıya; İŞKUR İl Müdürü Mustafa HÖKE, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, İŞKUR Şube Müdürleri ve Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Müdürleri katıldı.Meslek Lisesi öğrencilerinin istihdamının nasıl sağlanacağı konusunun istişare edildiği toplantıda, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa HÖKE; “Sizler işgücü piyasasına eleman yetiştiriyorsunuz. Biz de İŞKUR olarak bu kişilerin istihdamı için çalışıyoruz. İşletmeler ise nitelikli işgücünü bekliyor. İşveren ve iş arayan arsında köprü görevi yapan kurum olarak bizler işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları bulmakta zorlanıyoruz. Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerin mezun oldukları alanlarda işgücü piyasasına katılımı sağlayabilirsek hem gençlerin istihdamını sağlamış hem de ara eleman sorunumuzu bir nebze çözmüş olacağız.Ortak sorunumuz meslek lisesi mezunlarının mezun oldukları alanlarda istihdama katılımlarıdır. Bu soruna hep birlikte bir çözüm bulmak için toplanmış bulunuyoruz. Bizler İŞKUR olarak sahadayız. İş ve meslek danışmanı arkadaşlarımız iş yerlerini ziyaret ediyorlar ve hangi alanda işgücüne ihtiyaç varsa tespit ediyorlar. ”dedi.Meslek lisesi müdürlerinden mezuniyet öncesi işgücü piyasasına katılmaya hazır olan öğrencilerin tespit edilmesi yönünde beklentilerinin olduğunu dile getiren HÖKE; İşbaşı Eğitim Programları ile mezun olduklarında öğretmenlerinin belirlediği kişileri alanlarında istihdam etmek için çalışacaklarını, öğrencileri seçerken işgücü piyasasına katılmaya hazır olan öğrencilerin seçilmesinin önemine vurgu yaparak istihdamın ancak bu şekilde süreklilik arz edeceğini ifade etti.Öğrencilerin mezun olmadan önce elinin tutulması gerektiğinin altını çizen Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, “İŞKUR ile işbirliği içinde öğrencilerimizin istihdamı için çalışma kararı aldık. Bizden beklenildiği gibi iş almaya hazır öğrencilerin takibini sağlayacağız. Bunun yanında öğrencilerimizin İŞKUR’u ziyaret etmelerini sağlayarak, istihdamın kapısının buradan açılacağını bilmesi gerektiğini ve mezun olduktan sonra iş konusunda İŞKUR’dan yardım alabileceğini anlatacağız ”dedi.İŞKUR’da iş arama konusunda eğitimlerin verildiğini belirten Şube Müdürü Latif SEVEN ise “Kurumda İş Kulübü servisinin olduğunu ve iki danışman tarafından eğitim verildiğini söyledi. İş aramanın nasıl yapılacağı, Özgeçmişin nasıl hazırlanacağı, İş görüşmesi gibi konularda seminerler verildiğini kaydeden SEVEN; Öğrencilerin İş Kulübüne gelmesi halinde onlara bu konuda yardımcı olabileceklerini ifade etti.Toplantıda meslek lisesi müdürleri ile İŞKUR arasında gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.