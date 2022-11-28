Akaryakıtta indirim müjdesi! Motorine indirim yolda



Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha gözüktü. Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketin ardından motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.



Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol 25 Kasım Cuma günü son kapanışını 83.91 dolar seviyesinde yaptı.



Brent petrol varil fiyatındaki düşüşün devam etmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.



Brent petrol varil fiyatı haftanın son işlem günü olan 25 Kasım Cuma gününe 85.33 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük seviye olan 83,59 doları en yüksek ise 86.87 doları gördü.



AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! MOTORİNE İNDİRİM YOLDA



87 dolara dayanan Brent petrol kapanışı ise önceki kapanışa göre yüzde 1.68 düşüşle 83,91 dolardan yaptı.



Yurt dışı ürün fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin grubuna önceki hafta 1,54 kuruş indirim gelmişti.



Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin pompaya yansımasının ardından bir indirim haberi daha geldi.



Bu gece yarısından itibaren (28 Kasım Pazartesi) motorinin litresine 82 kuruş indirim daha gelecek.



Böylece motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacak. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim beklenmiyor.



27 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 27 Kasım 2022 Pazar günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;



İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI



Motorin: 23,84 TL



Benzin: 20,15 TL



Otogaz-LPG: 10,82 TL



BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI



Motorin: 23,98 TL



Benzin: 20,31 TL



Otogaz-LPG: 10,78 TL



İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI



Motorin: 24,01 TL



Benzin: 20,32 TL



Otogaz-LPG: 10,49 TL