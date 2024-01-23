Minik Taekwondocular Terfi Sınavında Başarı Gösterdi

Eğirdir Belediyespor Taekwondo Kulübü, 2024 yılı birinci dönem kuşak terfi sınavını 21 Ocak 2024 Pazar günü başarıyla tamamladı. Antrenörlüğünü Kadir Eken'in yaptığı kulüp, Türkiye Taekwondo Federasyonu Isparta İl Temsilcisi Nihat Çalış ve Antrenör, Milli Sporcu Murat Kandemir'in de görev aldığı bir sınav komisyonuyla gerçekleştirdi.

Antrenör Kadir Eken, sporcuların sınavda üstün başarı gösterdiğini belirterek, "Şubat ayından itibaren okul sporları ve federasyonun faaliyet programında yer alan şampiyonalara katılım sağlayacağız. Sporcularımızla düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Veli GÖK'e ve sporcu velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yeni kuşaklarına terfi eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Sporcuların bu başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.