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Hanife Teyze Yeni Evine Kavuşuyor

Hanife Teyze Yeni Evine Kavuşuyor
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Hanife Teyze Yeni Evine Kavuşuyor

Isparta’nın Sütçüler ilçesi Kesme köyünde çıkan yangında evini kaybeden 79 yaşındaki Hanife Kar için sevindirici bir adım atıldı. Isparta Belediyesi, konteyner evin zemin çalışmalarına malzeme desteği sağlayarak Hanife Teyze’nin yeniden sıcak bir yuvaya kavuşması için önemli bir katkıda bulundu.

Yangının Ardından Destek Gecikmedi
10 Ekim Perşembe gecesi, bilinmeyen bir nedenle Hanife Kar’ın yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası Hanife Kar, köy muhtarlığının misafirhanesine yerleştirildi.

Olayın ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hanife Kar’ın durumu ile ilgilenilmesi için talimat verdi. Yanan evin yerine yapılacak konteyner ev için gereken zemin beton çalışmaları belediye tarafından üstlenildi. Malzeme desteği sayesinde zemin hazır hale getirildi ve kısa süre içinde konteyner evin montajı tamamlanacak.

Köy Muhtarından Başkan Başdeğirmen’e Teşekkür
Kesme Köyü Muhtarı Mehmet Kayacan, köylerinin şehir merkezine 135 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek yardımların önemine vurgu yaptı:
“Yangın sonrası ev yapımına karar verdik. Belediyemiz beton malzemesi desteğiyle bu sürece büyük katkı sağladı. Uzak bir köy olmamıza rağmen her zaman belediyemizin desteğini görüyoruz. Başkanımız daha önce de köyümüze tuvalet ve pazar yeri yapımı için yardımda bulunmuştu. Kendisine teşekkür ederiz.”

Hanife Kar’dan Duygusal Teşekkür
Hanife Kar, yangın gecesini anlatırken duyduğu korkuyu dile getirdi:
“Gece saat 01.30’da komşularım cama vurup beni uyandırdı. Camdan indirildim, hiçbir eşyamı kurtaramadım. Şimdi yeni bir ev yapılacak. Belediye Başkanımıza ve devletimize teşekkür ederim. Allah milletimize esenlik versin.”

Konteyner Ev İle Yeni Başlangıç
Hanife Teyze’nin konteyner evi tamamlandığında, yıllardır yaşadığı Kesme köyünde sıcak yuvasına yeniden kavuşacak. Bu anlamlı destek, sadece bir ev değil, aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olarak hatırlanacak.

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