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Bohem Tarzın Rahatlığını İda Butik ile Keşfet!

Bohem Tarzın Rahatlığını İda Butik ile Keşfet!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.09.2021 23:04
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Tarzınızı En Şık Etnik, Otantik ve Organik Kumaşlı Bohem Tarz Elbiseler İle Taçlandırın!
%100 Pamuklu Viskon Kumaş Etnik ve Bohem Tasarımlı Şile Bezi Elbiseler, Etekler, Şalvarlar,Pantolon,Tunikler ve Çok Daha Fazlası.  Canlı, dinamik, rengarenk  desenleri ile Etnik Giyimin yeni internet adresi İdabutik.com.tr'de...!

Bohem Tarzın Rahatlığını İda Butik ile Keşfet!
Bohem giyim stilinin nabzı www.idabutik.com.tr'de atıyor! Özgürlüğü ve konforu giyim tarzına yansıtmak için doğru adrestesin. En şık ve en etkileyici parçaları sitemizde bulabilir ve gardırobuna etnik stilin hakim olmasını sağlayabilirsin. Üstelik tamamı doğal kumaşlar kullanılarak hazırlanan bu özel giyim koleksiyonları içerisinde aradığın tüm etnik elbise modellerini de anında bulacaksın!

Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken floral desenli bohem elbise modelleri konforu bambaşka bir boyutta yaşamayı sağlıyor. Çiçek desenleriyle çok daha etkileyici bir form kazanmış olan mini, midi ya da maksi boy etekli elbiseler arasında günlük kullanıma uygun modelleri de göreceksin. Bu bohem elbise tasarımları gardırobunun yıldızı olacak!

Bohem Tarzın Olmazsa Olmazı Elbiseler Sana Çok Yakışacak!
Geniş beden seçeneği yelpazesi eşliğinde seninle buluşan boho elbise modelleri tarzını ön plana çıkarman için harika bir seçim olabilir. En trend modeller ve geniş renk skalası içerisinde seni yansıtan parçaları saniyeler içerisinde bulabilirsin. Sırt detaylı, askılı, fırfırlı, kolsuz, kısa kollu kısacası aradığın her model tek bir koleksiyonda buluştu ve incelemen için www.idabutik.com.tr'de seni bekliyor. 

Seçeneklerin arasında düğme detaylı ya da yırtmaçlı otantik elbise çeşitleri de mevcut. Zarafetini ve şıklığını ön plana çıkarmak isteyen kadınlar ise rotasını kruvaze elbiselere çevirebilir. Doğal kumaşlardan hazırlanan bu elbiseler arasında çalışma hayatında kullanıma uygun olan modelleri de bulabilirsin. Hatta en şık davetlerde bile güvenle boy göstermeni sağlayacak tasarımları koleksiyonumuz içerisine ekledik.

Dilersen en şık kombinleri hazırlamanı sağlayacak olan bohem etek modellerine de yönelebilirsin. Farklı boy seçenekleri eşliğinde beğeniye sunulan bu tasarımlar stilini en vurgulu şekilde yansıtacak. Elbette etnik stilin vazgeçilmezlerinden biri olan bohem pantolon modellerini de sitemizden temin edebilir ve yıllarda keyifle kullanabilirsin. Hem kadınlar hem de erkekler için dizayn edilen pantolonlar rahat kesimleriyle senin de favorin olabilir.

Salaş Ruhlara Özel Salaş Pantolon Modelleri İda Butik'te!
Tropik desenli ya da pilili salaş pantolon modelleri ile gün boyunca kendini çok rahat hissedeceksin. Dökümlü bir görünüm sergileyen ve şalvar kesim pantolonlar da güçlü bir seçenek olarak incelemeni bekliyor. Modaya ve trendlere uygun olarak dizayn edilen bu parçalar bohem stilin en çok tercih edilen giyim ürünleri arasında bulunuyor.

Gardırobuna mutlaka kazandırman gereken bohem tulum modellerini de unutmadık! Şık ve bir o kadar da iddialı bir duruşa sahip olan tulumlar arasında kruvaze yaka modeller, askılı tasarımlar, maksi ya da mini boy modeller de mevcut. Aynı zamanda çiçek desenleriyle baharın enerjisini giyim tarzına yansıtacak olan tulum modellerine de göz atmayı unutma!

Etnik tarzın popüler tasarımlarından biri olan şalvar tulum modelleri ise konforuna düşkün olanların öncelikli seçimidir. Modaya hiçbir zaman yenik düşmeyen bu özel parçalar, sitemizde seninle buluşan diğer giyim modelleri ile şahane kombinler yapmanı sağlayacak. Ayakkabı ve çanta gibi parçalar da şalvar tulumların şıklığına vurgu yapıyor.

​Etnik Tarz Çanta Modelleri Sitemizde!
Sizin için itina ile hazırladığımız bohem çanta koleksiyonumuzu mutlaka görmelisiniz! Sırt çantasından kol çantasına, makyaj çantasına kadar pek çok farklı modeli bulabileceğin bu benzersiz koleksiyon renk seçenekleri açısından da sizi mutlu etmeyi başaracak. Üzerindeki işlemeler ile etnik stille muhteşem bir uyum yakalayan çantaları da seçeneklerin arsına ekledik.

Elbette bez otantik çanta modelleri de burada! Her dönemin favorisi olmayı başaran bu özel çantalar tarzının en güçlü parçası olabilir. % 100 güvenli alışverişin adresi olan idabutik.com.tr ile benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşamaya hazır mısın? Hızlı  kargo avantajları, geniş ödeme seçenekleri, kredi kartına taksit imkanı ve pek çok farklı ayrıcalıktan faydalanma sırası şimdi sizde!

Kadın ve erkek, otantik giyim, etnik giyim ve bohem giyim modelleri doğal kumaşların rahatlığıyla idabutik.com.tr’de

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