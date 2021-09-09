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Yüksel Ergül Giyim Dünyası'ndan şok indirim!

Yüksel Ergül Giyim Dünyası'ndan şok indirim!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.09.2021 01:38
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA'DA YETİŞEN ALIYOR! YÜKSEL ERGÜL'DE ŞOK İNDİRİM! 
Isparta'nın önemli markalarından biri olan Yüksel Ergül Giyim Dünyası,  tüm ürünlerde %30 indirim yaparak yine giyim sektörünü salladı.    Mağazada yüzlerce çeşit Bay, Bayan, Çocuk giyim ürünleri şimdi kampanyalı fiyatlar ile satışa sunuluyor.   Erkek grubu, Bayan grubu, Çocuk grubu, Anne grubu, Genç grubu... Giyime dair herşey Yüksel Ergül Giyim Dünyası'nda...!  Yüksel Ergül her sezonda tasarımları ile yine fark yaratıyor!

Hakimi doktoru memuru, öğretmeninden öğrencisine, askerine kadar herkes Isparta'da buradan giyiniyor...! 
Yüksel Ergül Giyim Dünyası - Giyim de bir marka!

Unutmayın KASADA NET % 30 İNDİRİM!
 Bu Fırsat kaçmadan yetişin!
 
Adres : Mimar sinan caddesi subay lojmanları karşısı
Telefon :246 218 74 21 ​

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Yüksel Ergül Giyim Dünyası'ndan şok indirim!
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