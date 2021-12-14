Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı Köyündeki Şehit Bayram Şenol İlkokuluna, Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından kütüphane kuruldu.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Arklan'ın dersi kapsamında gerçekleştirilen "Bir Teneffüs Bir Nefes" Sosyal Sorumluluk Projesinde Bölüm öğrencilerinden Özlem Demirci, Nurten Büyükkurt, Hatice Hilal Örs, Buse Çınarcık ve Aylin Yıldız, çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak için kütüphane ve çocukların oyun oynayabilecekleri bir alan oluşturdular.13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen kütüphane açılışına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Kütüphane ve oyun alanlarını inceleyen Kaymakam Adem Çelik, Sosyal Sorumluluk Projesinde gönüllü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine teşekkür ederek belge takdiminde bulundu.Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında ilçemizde Pazarköy İlkokulu ve Ortaokulunda kurulan iki kütüphanenin açılışını yapan Kaymakam Adem Çelik ve beraberindeki heyet, öğrencilerimize okuma ile ilgili tavsiyelerde bulundu.Bilgi yuvası kütüphanelerimizin tüm öğretmen ve öğrencilerimize faydalı olmasını diliyoruz.