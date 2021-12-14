Isparta'da eski Migros kavşağı olarak bilinen Miryakefalon Kavşağında alt geçitte meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Hafif ticari araç, önünde seyir halinde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunun araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldılar.Öte yandan kaza sonrası soruşturma başlatılırken, alt geçitte ışığın yetersiz olduğu ve sürücülerin seyir halindeyken zor anlar yaşadığı da belirtildi.