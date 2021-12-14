Isparta Eğitime Destek Platformundan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesine Destek
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesine Isparta Eğitime Destek Platformu 1000 adet kitap desteğinde bulundu. Isparta Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil ve yönetim kurulu üyeleri, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR’u makamında ziyaret ederek kitapları teslim ettiler.
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