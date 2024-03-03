SGK'dan İşverenlere Asgari Ücret Desteği İçin Yeni Yaptırımlar: Bir Ay Ödemeyenlere Cezasıyla Geri Alınacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl işverenlere sağlanacak asgari ücret desteği için önemli bir genelge yayımladı. Genelgede, işverenlere yapılacak aylık 700 lira ödemenin yanı sıra, eksik prim bildiren veya hiç bildirim yapmayan işverenlere yönelik yeni yaptırımlar içeriyor.

Yaptırımlar ve Cezalar:

Asgari Ücret Desteği İptali: Yıl içinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini geçen tutarda eksik prim bildiren işverenin destek alımı iptal edilecek. Cezayla Geri Alma: İptal edilen destekle birlikte yapılmış ödemeler, cezasıyla birlikte geri alınacak. Bu, eksik prim bildiren işverenlere ciddi bir mali yaptırım getiriyor. Destekten Yararlanamama: Çalışanların prime esas kazançlarının eksik veya hiç bildirilmediğinin tespit edilmesi durumunda veya kamu kurumlarından alınan yazılardan bu durumun anlaşılması halinde, işveren 2024 yılı için sağlanan destekten yararlanamayacak. Gecikme Zammı ve Cezası: Daha önce sağlanan destekler gecikme zammı ve cezasıyla birlikte geri alınacak. Bu, geçmiş dönemlere ilişkin eksik ödemelerin de cezalandırılmasını sağlayacak. Aylık Brüt Asgari Ücretin Onda Biri Geçen Miktarlar İçin Yaptırım: Yıl içinde herhangi bir ayda brüt asgari ücretin onda birini geçen miktarlarda eksik prime bildirilmesi durumunda da yaptırım uygulanacak.

İhtar ve İnceleme Süreçleri:

İşverenin yatırdığı eksik prim miktarının belirli bir sınırla sınırlı olduğu durumda önce ihtar yapılacak.

İhtar sonrasında işverenin 15 gün içinde eksikliği gidermesi halinde asgari ücret desteği devam edecek.

Aksi halde destek iptal edilecek, ödenmiş tutarlar geri alınacak.

Bu yaptırımlar, işverenlere eksik veya hatalı bildirim yapmaktan kaçınmaları ve asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin sisteme güvenilir bilgiler sunmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.