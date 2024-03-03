Mirasçılara Yeni Düzenleme: Tapu Sahiplerine Aylık Ödeme Yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, anneden babadan miras kalanları ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza atarak tapu sahiplerine her ay düzenli bir şekilde ödeme yapma kararı aldı.

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da gerçekleşen Tarım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan fazla ekilmeyen tarım arazilerinin dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını duyurdu. Bu uygulama ile ülkede atıl kalan milyonlarca dönüm arazinin değerlendirilmesi ve tarım potansiyelinin daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Yeni Uygulama Ne İfade Ediyor?

Dijital Kiralama Yöntemi: Miras yoluyla elde edilen, ancak uzun süredir ekilmeyen araziler dijital platformlar üzerinden kiralanacak. Bu sayede tapu sahipleri, atıl durumdaki arazilerinden ek gelir elde etme fırsatına sahip olacaklar.

Miras yoluyla elde edilen, ancak uzun süredir ekilmeyen araziler dijital platformlar üzerinden kiralanacak. Bu sayede tapu sahipleri, atıl durumdaki arazilerinden ek gelir elde etme fırsatına sahip olacaklar. Miras Yoluyla Edinilen Araziler: Bakanlık, özellikle anne-baba mirası olan tarla, toprak, ve bağları miras hukuku nedeniyle işleyemeyen vatandaşları hedefliyor. Bu mirasçılara, atıl durumdaki arazilerini değerlendirme şansı tanınıyor.

Bakanlık, özellikle anne-baba mirası olan tarla, toprak, ve bağları miras hukuku nedeniyle işleyemeyen vatandaşları hedefliyor. Bu mirasçılara, atıl durumdaki arazilerini değerlendirme şansı tanınıyor. Dijital Kiralama ile Ek Gelir: Kiralama işlemleri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek ve tapu sahiplerine her ay düzenli bir şekilde ödeme yapılacak. Bu, miras yoluyla elde edilen arazilerin ekonomik olarak değerlendirilmesini sağlayacak.

Uygulamanın Avantajları:

Tarım Potansiyelinin Artırılması: Atıl durumda olan arazilerin ekime kazandırılması, tarım potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Atıl durumda olan arazilerin ekime kazandırılması, tarım potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacak. Dijital Kiralama Kolaylığı: Dijital kiralama yöntemi, tapu sahiplerinin arazilerini kolayca kiraya vermesini ve ek gelir elde etmesini sağlayacak.

Dijital kiralama yöntemi, tapu sahiplerinin arazilerini kolayca kiraya vermesini ve ek gelir elde etmesini sağlayacak. Yerel Ekonomilere Canlılık: Tarım sektörünün güçlenmesi, yerel ekonomilere canlılık getirecek ve ülke kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılmış olacak.

Bu uygulama, tarım alanındaki potansiyeli artırmayı hedeflerken, miras yoluyla elde edilen arazilere sahip vatandaşlara da ekonomik bir katkı sunmayı amaçlıyor.