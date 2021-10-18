Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun
Mevlid Kandili Mesajı.
İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.
Tüm insanlık âlemine bir kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen, yaşantısıyla ve ahlâkıyla insanlığa örnek olarak insanlığın ufkunu aydınlatan Peygamber Efendimizin dünyayı onurlandırdığı bu mübarek geceyi, kendimizi sorgulamamız ve Allah’ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemiz için bir vesile olarak görmeli ve en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili'ni kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.