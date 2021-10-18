İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.

Tüm insanlık âlemine bir kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen, yaşantısıyla ve ahlâkıyla insanlığa örnek olarak insanlığın ufkunu aydınlatan Peygamber Efendimizin dünyayı onurlandırdığı bu mübarek geceyi, kendimizi sorgulamamız ve Allah’ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemiz için bir vesile olarak görmeli ve en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.