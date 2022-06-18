NİLGÜN USTA'NIN ÇİĞKÖFTELERİ ENERJİ VERİYOR!

ÇİĞKÖFTE YE ENERJİN YERİNE GELSİN!

Spor Sırasında Oluşan Ağrıları Yok Ediyor

Bulgur Sporcuların Enerjik Olmalarını Sağlıyor, İsot İse Yaşlanmayı Önlüyor…

TÜRKİYE GENELİ BAYİLİK VERİLECEK!

taze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. Uygun şartlarda bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Nilgün Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!

İşte iletişim:



























Çiğ köftenin yapımında kullanılan bulgur, ceviz, isot ve pul biber gibi besinler insan vücuduna inanılmaz faydalar sağlıyor. Çiğ köftenin yararları ile ilgili açıklamalarda bulunan Nilgün Usta,dedi.Konu ile ilgili açıklama yapmaya devam eden Nilgün Usta,dedi.