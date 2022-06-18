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Isparta'da Nilgün Usta'dan enerji kaynağı çiğköfteler

Isparta'da Nilgün Usta'dan enerji kaynağı çiğköfteler
ISPARTA
G.Tarihi: 17.06.2022 23:14
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VİTAMİN DEPOSU ÇİĞKÖFTELER!!!
NİLGÜN USTA'NIN ÇİĞKÖFTELERİ ENERJİ VERİYOR! 
Fast food sektörünün tek sağlıklı yiyeceği olan çiğ köfte, yapımında kullanılan malzemelerin içerdiği faydalar nedeniyle diyet ve spor tutkunları için de vazgeçilmez bir besin kaynağı oldu… Çiğköfte, B vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor.
Çiğ köfte bulgurla yapılan bir yiyecek olduğu için bulgurun tüm faydalarını içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren ve zayıflamaya yardımcı olan çiğ köfte, kilo almayı engelleyen doyurucu besin öğelerine sahip. Etsiz çiğ köftenin içinde yer alan kırmızı biberde A, E ve C vitaminleri bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Nefes yollarını açan kırmızı biber, bronşit ve grip gibi hastalıklar için de faydalı. Ayrıca kırmızı biberde bulunan antioksidanlar felç riskini azaltıyor ve kalbe iyi geliyor. 

ÇİĞKÖFTE YE ENERJİN YERİNE GELSİN!
Etsiz çiğ köfte, çok çeşitli baharatlarla hazırlanır. Baharatlar ve isot barındırması nedeniyle çiğ köfte; kan, kolesterol seviyelerini dengeleyebilir ve metabolizmayı hızlandırabilir. İçeriğindeki bulgurla yüksek derecede B vitamini kaynağı. Aynı zamanda ekmek ve ekmek grubu besinler yerine tercih edilebilir. Bulgur nedeniyle iyi bir posa kaynağıdır ve uzun süre tokluk sağlayabilir.

Spor Sırasında Oluşan Ağrıları Yok Ediyor 
Çiğ köftenin yapımında kullanılan bulgur, ceviz, isot ve pul biber gibi besinler insan vücuduna inanılmaz faydalar sağlıyor. Çiğ köftenin yararları ile ilgili açıklamalarda bulunan Nilgün Usta, ’’Çiğ köfte yapımında kullanılan pul biber, içerisinde fazla kalori, yağ ya da şeker bulunmamasının yanında yapısında birçok lezzet barındırır. Bir çay kaşığı pul biberin içerisinde 6 kalori ve 1 gram karbonhidrat bulunur. Aynı miktardaki biberin içerisinde, günlük 2000 kalori alması gereken bir insanın ihtiyaç duyduğu A vitamini miktarının yüzde 15i’ni bulunur. A vitamini, cildiniz, gözleriniz, tırnaklarınız ve saçlarınız için oldukça önemli bir vitamindir. Pul biber aynı zamanda C, E ve B6 vitaminlerini de içerirken ayrıca içerisinde demir, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller de bulundurur. Eğer vücudunuzun herhangi bir yerinde spordan kaynaklı ağrı varsa, daha fazla pul biber tüketmek size yardımcı olabilir. Capsaicin maddesi biberlerde bulunan ve bibere acı ve baharat tatlarını veren bir içeriktir. Bu içerik aynı zamanda acıyı ve ağrıyı azaltma özelliklerine de sahiptir. Tüketildiğinde, acı biberlerin oldukça güçlü analjezik yani ağrı kesici etkileri vardır. Ayrıca oldukça güçlü bir iltihap sökücü özelliğe de sahiptir. “Pul biberlerin termojenik bir yapısı vardır, bu da vücutta sıcaklık oluşturduğu ve metobolizmayı uyardığı anlamına gelir’’ dedi.

Bulgur Sporcuların Enerjik Olmalarını Sağlıyor, İsot İse Yaşlanmayı Önlüyor…
Konu ile ilgili açıklama yapmaya devam eden Nilgün Usta, ’’Ham maddesi buğday olan bulgur müthiş besleyici bir besin maddesidir. Oldukça yüksek karbonhidrat değerine sahiptir. Buğdayın besin öğelerinden olan çinko, kepek, krom ve magnezyum doğal olarak bulgurun içerisinde de yer almaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak B vitaminleri bulgurda bulunmaktadır ve lif açısından da oldukça zengindir. Yüksek karbonhidrat değeri nedeni ile enerji verici özelliğe sahiptir. Özellikle sporcuların vücut direncini korumaları ve enerjik olmaları açısından çok değerlidir. 

İsotun kolesterol düşürücü, mide asidini düzenleyici ve mikrop öldürücü etkilere de sahip olduğu bilinmektedir. Bilindiğinin aksine zayıflayıcı etki de gösteriyor. İsotun ise yaşlanmayı önlemesinin yanı sıra, cilde faydalı, bulaşıcı hastalıklara karşı etkili, C vitamini açısından zengin, sindirimi kolaylaştıran, vücuttaki aşırı yağ ve kolesterol birikiminin önlenmesini sağlayan bir madde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Cevizin içerdiği yüksek derecedeki bazı zengin vitamin ve elementler genel anlamda sağlığımızın korunmasını sağlamaktadırlar. Fakat özellikle yüksek derecedeki Omega 3 yağı asidi ve E vitamini sayesinde başta kolesterol olmak üzere, kalp çevresinin temizlenmesinde ve kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadırlar.
İstedik ki geleneksel lezzetimiz çiğköftemizi herkes gönül rahatlığıyla yesin. Sizin de bildiğiniz gibi çiğ köfteyi diyet uygulayanlar, spor yapanlar, çocuklar rahatça tüketebiliyor. Çünkü sağlıklı, çünkü faydalı ve hijyenik. Sağlık detaylarına eklemek istediğim tek şey  Nilgün Usta Çiğköfte markası olarak hijyene çok önem vermemizdir. Hijyenik ortamda el değmeden üretilen çiğ köftemiz yurdumuzun her yerine sağlanması gereken hijyenik ve sağlıklı bir ortam eşliğinde ulaştırılmaktadır.’’ dedi.

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