Isparta Belediyesi, İşçi Maaşlarına Yüzde 76 Zam Yaptı

Isparta Belediyesi, toplu iş sözleşmesi kapsamında 154 kadrolu ve 1534 ISBEL şirketinde çalışan toplam 1688 işçinin maaşlarına önemli bir zam yapıldığını duyurdu. 1 Ocak 2024'ten geçerli olacak sözleşme kapsamında ISBEL'de çalışan bir işçinin en düşük yevmiyesi 670,72 TL'den 1.039,62 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, ISBEL ile kadrolu işçiler arasındaki maaş farkı kaldırılarak her ay 4 yevmiye daha eklenmesiyle ISBEL'de çalışan bir işçinin en düşük maaşı 30 bin liraya ulaştı.ISBEL'de çalışan işçilerin sosyal haklarında yapılan iyileştirmelerle birlikte zam oranının toplamda yüzde 76'ya ulaştığı belirtildi. Kadrolu işçilerin yevmiyesi ise 863,76 TL'den 1.338,83 TL'ye yükseltildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, toplu iş sözleşmesinin imza töreninde işçilere seslenerek, belediyede geçen 5 yılda yapılan hizmetler için teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Biz gönül belediyeciliği içerisinde şehrimize hizmet etmeye geldik. Sizlerle beraber şehrimize gönül belediyeciliği içerisinde hizmet edeceğiz ve vatandaşımızın refah düzeyini yükselteceğiz diyerek göreve geldik. Bugün görüyoruz ki verdiğimiz sözlerin hemen hemen tamamını yerine getirmiş oluyoruz" dedi.Başkan Başdeğirmen, işçilere yapılan zamın yanı sıra sosyal haklarda da önemli artışlar yapıldığını vurgulayarak, "Bugün de tutmamak için sizin karşınızdayız. Bir işçinin alnının teri kurumadan parasının ödenmesi gerektiğini biliyoruz. Hiçbir zaman personelimizin mağdur olmasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediye İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Şükrü başkanımızla 5 yıldır çalışıyoruz. Bu süreçte şahsıyla en ufak bir sorun yaşamadık. Ne ücret ne de diğer yönden. Bundan sonra da inşallah önümüzdeki 5 yılda bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Şükrü başkanımıza 5 yıldır emekçilerimize gününde ödeme yaptığı için gününde ikramiyeleri verdiği için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.İşçilere yapılan zam ve sosyal haklardaki iyileştirmelerin ardından Başkan Başdeğirmen ve Sendika Başkanı Kurt arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Programın sonunda işçilere çeşitli ikramlarda bulunulurken Başkan Başdeğirmen, mesai arkadaşlarına pilav ikramında bulunarak sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.