Isparta'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldız kız - erkek Futbol Grup Müsabakaları başladı. 8 ilden 20 takımın 400 sporcu ile katıldığı müsabakalar, Sav Spor Kompleksi ve Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve 6 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Şampiyonanın teknik toplantısı ise Isparta Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, bu ulusal organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm takımlara başarılar diledi.