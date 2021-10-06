BEYAZ KELEBEKLER SERTİFİKA ALDI

Hastanenizde Erişkin Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitimi ve Erişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı eğitimleri yapılmıştır. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimize Başhekim yardımcımız Uzm.Dr. Arzu TIĞLI, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Dilek SEVER ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcımız Engin CENGİZ tarafından sertifikaları verilmiştir. Eğitimcilerimiz Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yağmur KARA, Yoğun Bakım Uzmanı Dr.Erhan KAYA, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Başak ÖZKALE ve Acil Servis Hemşiresi Atiye SARAÇ' a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.